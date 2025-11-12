Jaunā trenera vadībā un citā izspēles kārtībā Latvijas basketbolistes sāks ceļu uz 2027. gada Eiropas čempionātu
Trešdien plkst. 19:00 Ļubļanā pret Slovēniju pirmo 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas B grupas spēli aizvadis Latvijas sieviešu izlase. Tiešraide LTV7.
Ceļā uz 2027. gada Eiropas čempionātu FIBA lēmusi mainīt kvalifikācijas formātu. Latvijas sieviešu izlase, kas nekvalificējās 2025. gada finālturnīram, jauno ciklu sagaidījusi ar jaunu galveno treneri - Matīsu Rožlapu. Pēc spēles šodien pret Slovēniju nākamās divas paredzētas savā laukumā - 15. novembrī pret Nīderlandi un valsts proklamēšanas dienā, 18. novembrī pret Igauniju.
Izmaiņas kvalifikācijas principā
Ja iepriekš kvalifikācija notika vienā kārtā, tad līdz ar cīņu par ceļazīmēm uz 2027. gada Eiropas čempionātu sievietēm šajā ziņā notikušas izmaiņas. Kvalifikācija noritēs divās fāzēs. Jāmin, ka vietu finālturnīrā (tas notiks no 2027. gada 16. līdz 27. jūnijam) garantējušas četras rīkotājvalstis - Beļģija (esošā Eiropas čempione), Somija, Lietuva un Zviedrija, kuras kvalifikācijā atradīsies vienā grupā un aizvadīs savstarpējas sagatavošanās spēles pirms nozīmīgā turnīra.
Pārējās 34 izlases cīnīsies par atlikušajām 12 vietām čempionātā. Vispirms pirmajā kārtā 27 valstu izlases sadalītas septiņās grupās. Sešās grupās ielozētas četras izlases, bet vienā - trīs. Pēc divu apļu turnīra jeb spēlešanas katrai pret katru savā laukumā un izbraukumā otrajā kvalifikācijas kārtā iekļūs katras grupas uzvarētāja, otrās vietas ieguvēja un trīs labākās trešo vietu īpašnieces.
Bez Latvijas pirmajā kvalifikācijas kārtā piedalīsies arī Austrija, Azerbaidžāna, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Dānija, Igaunija, Lielbritānija, Grieķija, Islande, Īrija, Luksemburga, Melnkalne, Nīderlande, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Šveice un Ukraina.
17 otrajā kvalifikācijas kārtā iekļuvušās komandas pievienosies septiņām Pasaules kausa kvalifikācijas dalībniecēm - Čehijai, Francijai, Vācijai, Ungārijai, Itālijai, Spānijai un Turcijai. Otrajā kvalifikācijas kārtā tiks izlozētas sešas grupas pa četrām komandām katrā. Pēc divu apļu turnīra Eiropas čempionātā iekļūs katras apakšgrupas divas sekmīgākās valstsvienības.
Pirmās kvalifikācijas kārtas spēles notiks divos logos - no šī gada 9. līdz 19. novembrim un no nākamā gada 8. līdz 18. martam. Otrās kvalifikācijas kārtas spēles arī risināsies divos logos - no nākamā gada 8. līdz 18. novembrim un no 2027. gada 7. līdz 17. februārim. Ja Latvija tiks otrajā kvalifikācijas kārtā, tad pilns cikls būs pusotra gada garš. Galvenā atšķirība no iepriekšējiem gadiem, ka grupās ar četrās komandām, katrā logā tiks aizvadītas trīs spēles kādreiz ierasto divu maču vietā, radot spēlētājām krietni lielāku slodzi.
Jauns treneris
Latvijas sieviešu basketbola izlase arī otrajā Mārtiņa Gulbja piegājienā izlases vadībā nespēja kvalificēties Eiropas čempionātam. Gulbis pameta savu amatu un viņa vietā par jauno treneri nozīmēja Matīsu Rožlapu. Viņš ar izlasi iepazinās jau vasarā, kad tika aizvadīta nometne.
Latvijas izlase pulcējusies iespējami spēcīgākajā sastāvā. Ierindā ir WNBA fināliste Kitija Laksa, kura atgriezusies Eiropā un Itālijā spēlē vienā komandā ar Aneti Šteinbergu (kura gan komandu tikko pametusi). Pēc tam, kad pēdējā kvalifikācijas logā izlasē nespēlēja Aleksa Gulbe, arī viņa ir atgriezusies kandidātu lokā. Pēc otrās atvases piedzimšanas sieviešu basketbolā atgriezusies Ieva Pulvere, kura ir no spēlētājam ar lielāko spēļu pieredzi valstsvienībā (111 spēles). Kā norāda Latvijas Basketbola savienība, tad debiju izlasē var piedzīvot Latvijas jauniešu izlašu līdere, Anna Liepiņa, kura aizvada sekmīgu sezonu spēcīgajā Lietuvas klubā Klaipēdas "Neptunas".
Pārsvarā izlases spēlētājas prasmes atrāda ārzemju klubos. Bez jau piesauktās Itālijas valstsvienības basketbolistes spēlē arī Izraēlā, Polijā, Čehijā, Francijā, Lietuvā, Vācijā un Ungārijā. Latvijas spēcīgāko komandu TTT pārstāv trīs spēlētājas - bez Pulveres arī Enija Vīksne un Vanesa Jasa.
Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidāšu saraksts:
Ieva Pulvere, Vanesa Jasa, Enija Vīksne (visas - "TTT Rīga"), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Anete Šteinberga, Kitija Laksa (abas - Skio "Famila", Itālija), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Elizabete Bulāne ("Trutnov", Čehija), Aleksa Gulbe (Lionas ASVEL, Francija), Laura Meldere (Kampobaso "Magnolia", Itālija), Līna Loceniece (Klaipēdas LCC, Lietuva), Luīze Sila (Zārluī "Royals", Vācija), Katrīna Ozola ("Ujbuda-BEAC", Ungārija).
Pirmajam mačam pieteikumā netika iekļautas tikko savainojumu guvusī Laura Meldere, jau ilgāku laiku ar pēdas problēmām cīnošā Luīze Sila, Līna Loceniece un Katrīna Ozola.
Līderu cīņa
Pirmajā kvalifikācijas spēlē var būt duelis par grupas vadošās komandas godu. Slovēnijas izlase kopš 2017. gada ir regulāra Eiropas čempionāta dalībniece, taču vēl nekad nav spēlējusi šī turnīra ceturtdaļfinālā. Savu labāko rezultātu tā sasniedza tieši šī gada meistarsacīkstēs, kad ieguva devīto vietu. Interesanti, ka šajā turnīrā to vadīja bijušais Latvijas sieviešu izlases treneris, Jorgs Dikeulaks.
Pēc 2025. gada turnīra Dikeulaks pameta Slovēnijas sieviešu izlases vadīšanu, šo amatu pārņemot Davidam Gasparam. Vairākām Slovēnijas izlases spēlētājam padevušās veiksmīgas karjeras. Slovēnijas izlases saspēles vadītāja Teja Oblaka pērnsezon Prāgas ZVVZ USK komandas sastāvā uzvarēja Eirolīgā un tagad pārstāv Stambulas "Galatasaray". Madrides "Atletico" futbola kluba vārtsarga Jana Oblaka māsa jau ilgus gadus uzskatāma par spožāko slovēņu basketbolisti. Līdz 2023. gadam Oblaka kopā ar 2010. gada labāko Eiropas jauno basketbolisti un kādreizējo Eirolīgas čempioni Niku Bariču veidoja ļoti draudīgu ārējo spēlētāju dueli, bet pēc saspēles vadītājas izlasi kritizējošajiem izteikumiem sociālajos tīklos viņa tika patriekta no komandas un attiecības nav sakārtotas arī līdz šodienai.
Līdzīgi vīriešu izlasei, arī sieviešu valstsvienība neiztiek bez naturalizētās basketbolistes. Šo vietu aizpilda spēka uzbrucēja Džesika Šeparda, kas ir bijusī Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempione, un viņa sešas sezonas ir spēlējusi WNBA komandā Minesotas "Lynx", pārstāvējusi vairākas Itālijas komandas un šosezon kopā ar Laksu un Šteinbergu spēlē "Famila". Šoreiz pret Latviju viņa gan nespēlēs, jo guvusi kājas traumu.
Savukārt ārējās līnijas spēlētāja Zala Friškoveca pārstāv Ungārijas vienību "Sopron", bet centra spēlētāja Eva Liseca savulaik ir spēlējusi Eirolīgā un kopš 2025. gada pārstāv agresorvalsts komandu Jekaterinburgas UGMK.
Slovēnijas izlase savu nākotni noteikti saista ar 20 gadus veco centra spēlētāju Ajšu Sivku, kuru pagājušajā vasarā pirmajā kārtā ar 10. numuru draftēja WNBA vienība Čikāgas "Sky". Eiropā viņa pārstāv spēcīgā Spānijas čempionāta klubu Badalonas "Joventud". Sivka tiek pieskaitīta pašām talantīgākajām Eiropas jaunajām basketbolistēm.
Latvijas un Slovēnijas valstsvienībām šī būs sestā savstarpējā spēle un pirmā sešu gadu laikā. Līdz šim trīs no tām ir aizvadītas Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīros. 1997. gadā latvietes ar uzvaru pār slovēnietēm 82:70 sāka ceļu uz finālturnīru. 2016. gadā komandas pa reizei uzvarēja savā laukumā (51:69 un 77:66) un abas kvalificējās finālturnīram. Vēl divreiz ir spēlēts pārbaudes mačos. 2006. gadā uzvarēja Latvija (79:56), bet 2019. gadā pārākas bija pretinieces (80:79).
FIBA sieviešu rangā Slovēnija atrodas visaugstāk no B grupas vienībām - 23. vietā. Latvija atrodas 37. pozīcijā (jaunākajā rangā zaudējusi astoņas vietas), Nīderlande ierindojusies 56., bet Igaunija - 71. vietā. Rangs norāda, ka B grupu kā favorītes var sagaidīt Slovēnijas un Latvijas izlases, taču tas būs jāpierāda arī praksē.
