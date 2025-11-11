Lai sekmētu "Pistons" septīto uzvaru pēc kārtas, Kaningems izmet pa grozu 45 metienus
Savu karjeras rezultatīvāko spēli pirmdien Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) aizvadīja Keids Kaningems, ar "triple double" sekmējot Detroitas "Pistons" septīto uzvaru pēc kārtas.
"Pistons" savā laukumā papildlaikā ar 137:135 (36:37, 31:24, 20:35, 40:31, 10:8) pārspēja Vašingtonas "Wizards", izcīnot devīto uzvaru 11 mačos. Pamatlaika pēdējā sekundē Daniss Dženkinss ar tālmetienu mājiniekus glāba no zaudējuma un panāca 127:127, bet papildlaika pēdējā sekundē uzvaru "Pistons" nodrošināja Džavontes Grīna trieciens grozā no augšas.
Kaningems uzvarētāju sastāvā guva 46 punktus, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas zem groziem un atdeva 11 rezultatīvas piespēles, tiekot pie sava 12. "triple double" karjerā. Šajā mačā viņš izpildīja 45 metienus no spēles, realizējot 14, un 18 soda metienus, no kuriem 16 bija precīzi. Uzvarētāju sastāvā 24 punktus guva Dženkinss, bet 19 punktus un 14 atlēkušās bumbas pievienoja Džeilens Durens. "Wizards" no devītā zaudējuma pēc kārtas neglāba Kristiāna Džeimsa Makkoluma sezonas rezultatīvākā spēle, kurā viņš guva 42 punktus. Vēl 20 punktus viesiem guva Kems Vitmors, bet 15+15 sakrāja Alekss Sarrs.
"Pistons" ar bilanci 9-2 ir Austrumu konferences līdere, bet "Wizards" ar vienu uzvaru 11 spēlēs ir pēdējie.
Citā mačā karjeras rezultatīvāko spēli NBA aizvadīja Greisons Alens, ar 42 punktiem sekmējot Fīniksas "Suns" uzvaru savā laukumā ar 121:98 (29:22, 35:19, 32:31, 25:26) pār Ņūorleānas "Pelicans". Alens realizēja desmit tālmetienus, sasniedzot jaunu "Suns" rekordu. Uzvarētāju rindās ar 19 punktiem izcēlās Devins Bukers, bet 18 punktus guva Dilons Brūkss. "Pelicans" sastāvā 21 punktu un 10 atlēkušās bumbas sakrāja Trejs Mērfijs, bet pa 15 punktiem katrs pievienoja Sadiks Bejs un Džeremaja Fīrss.
"Suns" ar sešām uzvarām 11 spēlēs pakāpās uz astoto vietu Rietumu konferencē, bet "Pelicans" ar bilanci 2-8 ir pēdējie 16 vienību konkurencē.
Trešo uzvaru pēc kārtas un astoto panākumu desmit mačos pirmdien izcīnīja Rietumu konferences vicelīdere Sanantonio "Spurs", kas viesos ar 121:117 (34:26, 29:38, 26:34, 32:19) pārspēja Čikāgas "Bulls". Viktors Vembanjama uzvarētāju sastāvā pēdējā ceturtdaļā guva 18 punktus, bet kopumā sakrāja 38 punktus, 12 atlēkušās bumbas un piecus bloķētus metienus. Vēl 21 punktu "Spurs" rindās guva De'Ārons Fokss, bet 19 punkti un 11 rezultatīvas piespēles Stefona Kāsla rēķinā. Mājinieku sastāvā 23 punktus guva Kevins Herters, pa 20 - Tre Džounss un Aijo Desunmu, bet 15 punktus sakrāja Mats Buzelis.
Citā spēlē jau astoto zaudējumu 11 mačos piedzīvoja šī gada drafta pirmā numura Kūpera Flaga pārstāvētā Dalasas "Mavericks" vienība, kas savā laukumā ar 114:116 (31:27, 26:26, 31:26, 26:37) piekāpās Milvoki "Bucks". Flags aizvadīja savu rezultatīvāko karjeras spēli, gūstot 26 punktus, izcīnot deviņas bumbas zem groziem un atdodot četras rezultatīvas piespēles. Mājinieku rindās otrs rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Brendons Viljamss, bet 16 punktus guva Pols Džemeins Vašingtons. "Bucks" uzvaru ar 30 punktiem kaldināja Jannis Adetokunbo, bet 26 punktus pievienoja Kails Kuzma.