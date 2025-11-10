Rožlapas vadītā Latvijas sieviešu basketbola izlase gatavojas spēlei Ļubļanā
Trešdien, plkst. 19 pēc Latvijas laika, latvietes Ļubļanā spēlēs ar Slovēnijas izlasi. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā Latvijas izlase 15. novembrī, plkst. 18, tiksies ar Nīderlandes komandu, bet 18. novembrī, plkst. 17, - ar Igaunijas vienību.
No 16 basketbolistēm katrai spēlei tiks pieteiktas 12 spēlētājas. Lielākā pieredze ir Ievai Pulverei (111 spēles) un Anetei Šteinbergai (98), bet komandā ir arī Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) vicečempione Kitija Laksa, kura pašlaik kopā ar Aneti Šteinbergu pārstāv Itālijas klubu Skio "Famila". Iespējams, ka valstsvienībā debitēs Latvijas jaunatnes izlašu līdere centra spēlētāja Anna Liepiņa.
Sastāvs spēlei tiks nosaukts otrdienas vakarā.
Slovēnijas sieviešu izlase kopš 2017. gada ir regulāri kvalificējusies Eiropas čempionāta finālturnīram, taču līdz šim ne reizi nav iekļuvusi ceturtdaļfinālā. Labākais rezultāts ir devītā vieta 2025. gadā, kas izcīnīta savulaik Latvijas valstsvienību trenējušā grieķu speciālista Georga Dikeulaka vadībā.
Cīņā par ceļazīmi uz 2027. gada čempionāta finālturnīru slovēnietes vadīs jauns galvenais treneris Davids Gašpars.
Slovēnijas izlases saspēles vadītāja Teja Oblaka pērnsezon Prāgas ZVVZ USK komandas sastāvā uzvarēja Eirolīgā un tagad pārstāv Stambulas "Galatasaray". Naturalizētā spēka uzbrucēja Džesika Šeparda ir bijusī Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempione, sešas sezonas ir spēlējusi WNBA komandā Minesotas "Lynx", pārstāvējusi vairākas Itālijas komandas un šosezon kopā ar Laksu un Šteinbergu spēlē "Famila".
Ārējās līnijas spēlētāja Zala Friškoveca pārstāv Ungārijas vienību "Sopron", bet centra spēlētāja Eva Liseca savulaik ir spēlējusi Eirolīgā un kopš 2025. gada pārstāv Krievijas komandu Jekaterinburgas UGMK.
Latvijas un Slovēnijas valstsvienībām šī būs sestā savstarpējā spēle. Līdz šim trīs no tām ir aizvadītas Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīros. 1997. gadā latvietes ar uzvaru pār slovēnietēm 82:70 sāka ceļu uz finālturnīru. 2016. gadā komandas pa reizei uzvarēja savā laukumā (51:69 un 77:66) un abas kvalificējās finālturnīram. Vēl divreiz ir spēlēts pārbaudes mačos. 2006. gadā uzvarēja Latvija (79:56), bet 2019. gadā pārākas bija pretinieces (80:79).
Kvalifikācijas turnīra B grupas pirmajā kārtā trešdien spēlēs arī Igaunija ar Nīderlandi. Eiropas sieviešu čempionātā ir mainīta kvalifikācijas turnīra sistēma. Pirmajā kārtā 27 komandas, sadalītas septiņās grupās (sešās pa četrām un vienā pa trim komandām), šīs sezonas laikā aizvadīs divu apļu sacensības. Katras grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām iegūs tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā kārtā, kur tām pievienosies septiņas Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra dalībnieces (Spānija, Itālija, Francija, Čehija, Vācija, Turcija un Ungārija).
24 komandas 2026./2027. gada sezonā cīnīsies par ceļazīmēm uz finālturnīru, kur jau garantētas vietas ir četrām rīkotājvalstīm - Beļģijai, Lietuvai, Somijai un Zviedrijai.
Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidāšu saraksts:
Ieva Pulvere, Vanesa Jasa, Enija Vīksne (visas - "TTT Rīga"), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Anete Šteinberga, Kitija Laksa (abas - Skio "Famila", Itālija), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Elizabete Bulāne ("Trutnov", Čehija), Aleksa Gulbe (Lionas ASVEL, Francija), Laura Meldere (Kampobaso "Magnolia", Itālija), Līna Loceniece (Klaipēdas LCC, Lietuva), Luīze Sila (Zārluī "Royals", Vācija), Katrīna Ozola ("Ujbuda-BEAC", Ungārija).