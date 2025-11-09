Strautiņš pēc deviņu mēnešu pauzes atgriežas ar septiņiem punktiem
Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš svētdien aizvadīja savu pirmo maču pēc deviņu mēnešu pauzes un guva septiņus punktus Tortonas "Derthona" uzvarā Itālijas A sērijas mačā.
Tortonas vienība mājās ar rezultātu 90:87 (23:23, 17:25, 31:24, 19:15) uzveica "Varese" komandu.
Strautiņš, kurš februāra sākumā gūtās traumas dēļ iepriekšējo sezonu noslēdza priekšlaicīgi, svētdien atgriešanās spēlē laukumā bija deviņas minūtes, kuru laikā realizēja vienu no trīs tālmetieniem un visus četrus soda metienus, kā arī izpildīja vienu neprecīzu divpunktu metienu. Latvieša kontā arī četras atlēkušās bumbas, viena piezīme, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi, seši efektivitātes koeficienta punkti un negatīvs +/- rādītājs (-5).
Uzvarētājiem ar 28 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Kristians Vitals, bet pretiniekiem 26 punktus guva Ike Iroegbu.
"Derthona" ar piecām uzvarām sešās spēlēs turnīra tabulā ieņem trešo vietu.