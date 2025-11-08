Latvijas U-20 hokeja izlase piekāpjas Norvēģijai
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase sestdien pēcspēles metienos ar 4:5 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1) piekāpās Norvēģijai un Četru nāciju turnīru noslēdza otrajā vietā.
Aizsargs Oskars Nils Briedis un Markuss Sieradzkis vairākumā divreiz izvirzīja Latvijas juniorus vadībā, otrās ceturtdaļas vidū norvēģi divu ar pusi minūšu laikā panāca vadību ar 3:2, bet Bruno Osmanis 99 sekundes pirms otrā pārtraukuma panāca 3:3.
Vēlreiz neizšķirtu Latvijas izlasei 65 sekundes pirms trešā perioda beigām panāca triju vārtu autors mačā ar Austriju Kristers Ansons.
Pagarinājumā vārti netika gūti. Četros pēcspēles metienos nevienam no latviešiem vārtus gūt neizdevās, bet norvēģi realizēja divus "bullīšus", trešajā metienu sērijā izceļoties Lūkasam Finkenhāgenam un piektajā sērijā - Romeo Sērensenam..
Latvijas izlasē trīs rezultativitātes punktus sakrāja Briedis, pa diviem - Ansons un Osmanis. Vārtos Rodions Pronskis 27 minūtēs un 59 sekundēs atvairīja 15 no 18 metieniem, bet Regnārs Capars 35 minūtēs un 44 sekundēs - 15 no 16 metieniem.
Dienas pirmajā spēlē Norvēģijā Austrija ar 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) sagrāva Dāniju.
Ar trīs spēlēs izcīnītiem astoņiem punktiem turnīrā uzvarēja norvēģi, Latvijas izlase izcīnīja septiņus un Austrija - trīs punktus, bet Dānija palika bez izcīnītiem punktiem.
Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijas juniori ar 6:2 pieveica Austriju un Norvēģija ar 4:2 - Dāniju, bet piektdien Latvija ar 5:0 sagrāva Dāniju un Norvēģija ar 4:3 uzvarēja Austriju.
Arta Ābola vadītā Latvijas junioru izlase uz Norvēģiju devās ar 13 uzbrucējiem, deviņiem aizsargiem un trim vārtsargiem.
Turnīrs Latvijas U-20 izlasei bija pēdējais pārbaudes posms pirms pasaules čempionāta decembrī ASV. Latvijas izlase pasaules čempionātā spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju, bet otrā grupā spēlēs Zviedrija, Slovākija, Šveice, Vācija un ASV.
Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvēja aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā.
Latvijas U-20 izlases kandidāti:
vārtsargi - Regnārs Capars ("Mora IK", Zviedrija), Patriks Plūmiņš ("Zemgale"/LBTU), Rodions Pronskis ("Liepājas hokeja komanda");
aizsargi - Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Bruno Petrovičs ("Sport", Somija), Mārtiņš Vītols, Rauls Ladusāns (abi - "Zemgale"/LBTU), Herberts Laugalis ("Rīgas Hokeja skola"), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Reinholds Circenis ("Liepājas hokeja komanda"), Anatolijs Tovarišs ("Mogo"/RSU);
uzbrucēji - Bruno Osmanis, Roberts Gasūns (abi - "Bjorkloven", Zviedrija), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Dāvids Daņilovs, Kristers Obuks, Gustavs Spīgulis, Roberts Jānis Polis (visi - "Rīgas Hokeja skola"), Kristers Ansons, Ralfs Dragons (abi - "Mogo"/RSU), Dāvids Tarvids, Markuss Sieradzkis (abi - "Plzen", Čehija), Daniels Reidzāns ("Biel-Bienne", Šveice), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija).