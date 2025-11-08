Laurim Strautmanim veiksmīgs 2025. gads.
Citi sporta veidi
Šodien 12:53
Līdz godalgai pietrūka tik maz! Lauris Strautmanis izcīna augsto sesto vietu pasaules čempionātā šaušanā
Latvijas šāvējs Lauris Strautmanis sestdien Ēģiptē pasaules čempionātā šaušanā ieņēma sesto vietu šaušanā 50 metru distancē ar pistoli.
Sešās sērijās Strautmanis iekrāja 551 punktu, atpaliekot no iekļūšanas labāko trijniekā par tikai pieciem punktiem. Vēl Emīls Vasermanis ar 539 punktiem ieņēma 22. vietu, bet Rihards Zorge ar 516 punktiem ierindojās 42. pozīcijā 47 šāvēju konkurencē.
Pirmo vietu ar iekrātiem 569 punktiem izcīnīja Indijas pārstāvis Ravinders Sings, otrais ar 556 punktiem bija Kims Čongjongs, kamēr labāko trijnieku ar tikpat punktiem noslēdza krievs Antons Aristarhovs.
Pasaules čempionāts Kairā norisināsies līdz 18. novembrim. Iepriekš šovasar Lauris Strautmanis kļuva par Eiropas čempionu šaušanā ar mazkalibra pistoli 25 metru distancē pa mērķi ar melno apli.