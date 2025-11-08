Porziņģim zaudējumā pret "Raptors" 4 bloķēti metieni un vāja precizitāte
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien guva 17 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Hawks" mājās ar rezultātu 97:109 (26:26, 27:18, 24:29, 20:36) zaudēja Toronto "Raptors" komandai, kas izcīnīja ceturto panākumu pēc kārtas.
Porziņģis laukumā pavadītajās 29 minūtēs un 40 sekundēs realizēja vienu no septiņiem tālmetieniem, trīs no deviņiem divpunktu metieniem un visus astoņus soda metienus. Viņa kontā bija arī septiņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles un četri bloķēti metieni, iekrājot +/- rādītāju +5.
"Hawks" rindās rezultatīvākais ar 21 punktu un septiņām bumbām zem groziem bija Džeilens Džonsons, bet 20 punktus pievienoja Nikeils Aleksanders-Vokers.
"Raptors" komandā rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Brendons Ingrems, kurš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bet 19 punktus pievienoja Ārdžejs Barets.
"Hawks" ar četrām uzvarām deviņās spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdien, savā laukumā uzņemot Losandželosas "Lakers".