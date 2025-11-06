Kira Baranovska lieliska "Volvo Open" kausa daiļslidošanas sacensību juniorēm īsajā programmā
Latvijas daiļslidotāja Kira Baranovska ceturtdien Rīgā sasniedza labāko rezultātu "Volvo Open" kausa daiļslidošanas sacensību īsajā programmā juniorēm. Viņa īsajā programmā sakrāja 58,27 punktus. Otrā ar 56,26 punktiem bija somiete Venla Sinisalo, bet trešā ar 55,06 punktiem - Ungāriju pārstāvošā Poļina Džumanjijazova.
Nataša Jermoļicka ar 51,56 punktiem ieņēma sesto vietu, Paula Beļēviča ar 44,38 punktiem - 11., Taisia Krivošeja ar 39,41 punktu - 12., Miriama Sosina ar 39,39 punktiem - 13., Viktorija Lange ar 35,40 punktiem - 17., Sofija Basina ar 35,31 punktu - 18., Adelija Matjuņina ar 31,58 punktiem - 19. un Simona Kuplā ar 27,89 punktiem - 21. vietu 22 sportistu vidū.
Jau ziņots, ka sieviešu sacensībās Latvijas daiļslidotāja Nikola Fomčenkova ceturtdien Rīgā sasniedza septīto labāko rezultātu, Angelina Kučvaļska ar 46,28 punktiem ieņēma desmito vietu, Ksenija Heimane ar 40,85 punktiem - 12. vietu, Zlata Rudakova ar 37,08 punktiem - 15. vietu un Linda Dzērve ar 29,08 punktiem - 16. vietu 16 sportistu sacensībās.
Junioriem Jānis Znotiņš ar 53,71 punktu ieņēma sesto vietu desmit sportistu sacensībās, bet otrs Latvijas sportists Nikolajs Krivošeja ar 52,90 punktiem ieņēma astoto vietu.
Sacensību izvēles slidojums tiks aizvadīts piektdien.
"Volvo" kauss tiek rīkots 56. reizi.