Somijas klubs "Jukurit" pagarina līgumu ar Latvijas izlases debitantu, kam NHL draftā paredz izvēli pirmajā kārtā
Somijas virslīgas klubs Mikeli "Jukurit" līdz 2028. gadam ir pagarinājis līgumu ar Latvijas hokeja izlases kandidātu Albertu Šmitu, ziņo klubs.
Klubs vēsta, ka ""Jukurit" ir izmantojis Šmita līgumā paredzēto opciju" un pagarinājis līgumu ar 17 gadus veco aizsargu līdz 2028. gada pavasarim. "Šmits klubā ir spēris lielus soļus uz priekšu un aizvadījis lielisku sezonu, kā atlīdzību pirmoreiz nopelnot vietu arī Latvijas vīriešu izlasē," saka "Jukurit" sporta direktors Miko Hakarainens. "Bija pilnīgi skaidrs, ka mēs vēlamies izmantot opciju," uzsver Hakarainens. Viņš izceļ aizsarga vēlmi progresēt un ieguldīto darbu, kā arī uzsver aizsarga talantu.
Šmits, kuram tiek prognozēta vieta šā gada NHL drafta pirmajā kārtā, šosezon 19 Somijas virslīgas spēlēs ir sakrājis desmit (6+4) rezultativitātes punktus. Arī piecās Somijas U-20 čempionāta spēlēs viņš ir sakrājis desmit (6+4) rezultativitātes punktus. Šmits ir arī virslīgas līderis sakrātajos rezultativitātes punktos debitantiem.
Šmits pirmo reizi ir iekļauts Latvijas vīriešu izlasē, kas šodien Landshūtē "Vācijas kausa" pirmajā mačā tiksies ar Vāciju. Somijas virslīgā aizsargs debitēja pavasarī, "Jukurit" sastāvā deviņās pamatturnīra spēlēs sakrājot divus (1+1) rezultativitātes punktus, četras soda minūtes un +/- rādītāju -3.
Kopš 2021./2022. gada sezonas hokejists spēlēja Helsinku kluba "Karhu-Kissat" sistēmā, pirms 2024./2025. gada sezonas pārejot uz Mikeli klubu. Šmits aizvadītajā sezonā pārsvarā spēlēja kluba U-18 un U-20 komandās.