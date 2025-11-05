Ostapenko pārī ar Sji "WTA Finals" turnīrā izcīna trešo uzvaru un nodrošina vietu pusfinālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji trešdien Saūda Arābijā "WTA Finals" dubultspēļu turnīra pēdējā apakšgrupas cīņā tika pie uzvaras.
Latvijas un Taivānas duets, kas turnīrā izsēts ar sesto numuru, ar 6-3, 6-1 pārspēja ar astoto numuru izsēto ASV un Nīderlandes duetu Eiža Muhammada/Demi Šūrsa (8.).
Ar trīs uzvarām trīs mačos Ostapenko un Sji ieņēma pirmo vietu apakšgrupā un pusfinālā tiksies ar otrās grupas otrās vietas ieguvējām, kuras tiks noskaidrotas ceturtdien.
Latvijas un Taivānas duets turnīrā izsēts ar sesto numuru un pirmajā mačā ar 1-6, 7-5, 10:5 pārspēja beļģieti Elīzi Mertensu un krievieti Veroniku Kudermetovu, bet otrajā cīņā ar 6-3, 6-4 apspēlēja galvenās favorītes Jasmīni Paolīni un Sāru Errāni no Itālijas, nodrošinot vietu pusfinālā.
Muhammada un Šūrsa turnīra ievadā ar 3-6, 3-6 piekāpās Paolīni un Errāni, bet otrajā spēlē ar 4-6, 7-6 (8:6), 6:10 zaudēja Mertensai un Kudermetovai.
Ostapenko dubultspēļu rangā atrodas sestajā vietā, bet Sji ierindojas astotajā pozīcijā. Muhmmada ieņem 19.vietu, bet Šūrsa - 21. pozīciju.
Latvijas un Taivānas duets šosezon Vimbldonas čempionātā sasniedza finālu, kurā zaudēja Mertensai un Kudermetovai, piedzīvojot neveiksmi arī Austrālijas atklātā čempionāta finālā, bet ar citām partnerēm Ostapenko šosezon izcīnīja divus "WTA 500" dubultspēļu sacensību titulus.
ASV un Nīderlandes pāris šosezon sasniedza ceturtdaļfinālu "US Open", kā arī izcīnīja Londonas "WTA 500" un Indianvelsas "WTA 1000" titulus.
Pusfinālā iekļūs apakšgrupas pirmo divu vietu ieguvējas. Pērn Ostapenko pārī ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku piedzīvoja trīs zaudējumus grupas mačos, noslēdzot sacensības bez uzvarām.
"WTA Finals" Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā beigsies sestdien.