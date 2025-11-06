Latvijas hokeja izlase pret mājinieci sāks "Deutschland Cup" un ceļu uz Milānas olimpiskajām spēlēm
Šodien plkst. 20:45 ar spēli pret mājinieci Vāciju Latvijas hokejisti uzsāks dalību “Deutschland Cup”, kurā vēlāk gaidāmas spēles pret Slovākiju un Austriju. Spēles tiešraide kanālā TV6.
Ja šodien paredzēta spēle pret Vāciju, tad sestdien jau plkst. 12:00 risināsies duelis pret Slovākiju, kamēr dienu vēlāk plkst. 12:00 - Austriju. Šis kļūs par Latvijas hokeja izlases pirmo pārbaudes turnīru pirms ziemas olimpiskajām spēlēm, kas no 6. līdz 22. februārim notiks Milānā un Kortīnā. Decembrī tiks aizvadīts vēl viens turnirs Slovākijā.
Prezentē jaunos Latvijas hokeja izlases spēļu kreklus
Latvijas Hokeja federācija prezentējusi jaunos vīriešu valstsvienības spēļu kreklus, kuros akcents likts uz vienkāršību, nacionālo identitāti un cieņu pret Latvijas ...
Brauks spēcīgā sastāvā
“Deutschland Cup” hokejā rīko Vācijas Hokeja federācija. Pirmo reizi tas notika 1987. gadā, bet sieviešu hokejā to organizē kopš 2023. gada. Latvijas izlase ir reizi uzvarējusi šajā sezonas laikā rīkotajā pārbaudes turnīrā, to paveicot 2020. gadā (tā kļuva arī par vienīgo dalības reizi). Pirms gada Latvija nepiedalījās, par uzvarētāju kļūstot Slovākijai.
Līdz ar “Deutschland Cup” Latvijas izlase uzsākusi gatavošanos olimpiskajām spēlēm, kas gaidāmas nākamā gada februārī. Tas nozīmē, ka jau šobrīd sastāvs tiek komplektēts, lai pārbaudītu kandidātu spējas cīnīties par vietu sastāvā un tādējādi pulcēts iespējami labākais sastāvs no Eiropā spēlējošajiem hokejistiem.
Atsevišķi robi ir savainojumu dēļ - tos sezonas ievadā guvuši aizsargs Kristiāns Rubīns, uzbrucēji Rūdolfs Balcers un Haralds Egle, kā arī vārtsargs Kristers Gudļevskis. Kā norādīja izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis, tad Balcers ar Rubīnu uz ledus varētu atgriezties ap gadu miju, bet sarežģītākā ir Gudļevska situācija, kuram pēc operācijas lēš trīs līdz četru mēnešu atkopšanos. Haralds Egle īsi pirms gatavošanās turnīram guva smadzeņu satricinājumu.
Gudļevska prombūtnē pirmā vārtsarga lomu varētu uzticēt Ivaram Punnenovam, kurš sekmīgi sācis sezonu Šveicē - desmit spēlēs 93,5% atvairīti metieni un 1,99 ielaistas ripas. Aizsardzībā blakus pieredzes bagātajiem Jānim Jakam, Ralfam Freibergam, Kristapam Zīlem un Oskaram Cibuļskim pieaugušo izlasē debitēs 17 gadus vecais Alberts Šmits, kuram paredz spožu nākotni. Viņš vietu izlasē izcīnījis pēc lieliska sezonas ievada Somijas spēcīgākajā līgā - “Jukurit” sastāvā 19 spēlēs seši vārti un četras piespēles.
Uzbrucēju rindās Harijs Vītoliņš uzaicinājis divus hokejistus, kuri sezonas ievadā ir bez līgumiem - Roberts un Rihards Bukarti. Abiem šis turnīrs var kalpot kā par iespēju atrādīt savas prasmes nākamajam darba devējam. Ierindā ir arī kapteinis Kaspars Daugaviņš, kurš pārstāv Latvijas čempioni “Mogo”/RSU.
Šajā laikā noticis papildinājums Latvijas treneru korpusā. Tajā Harijam Vītoliņam kā asistents palīdzēs leģendārais Sandis Ozoliņš. Darbu ar izlasi turpinās Artūrs Irbe, Lauris Dārziņš, Raimonds Vilkots un Peteri Nummelins.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija);
aizsargi - Jānis Jaks (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kaspars Daugaviņš ("Mogo"/RSU), Emīls Veckaktiņš ("Ajoie", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis ("Mlada Boleslav", Čehija), Oskars Batņa (Hradeckrālovas "Mountfield", Čehija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Raimonds Vītoliņš (Trenčīnas "Dukla", Slovākija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Roberts un Rihards Bukarti, Filips Buncis (visi - bez kluba).
Vācijai netrūkst pieredzes un meistarības
Vācijas augstākā hokeja līga ir viena no Eiropas spēcīgākajām. Daudzi Vācijas hokejisti tieši savā dzimtenē arī spēlē, kas redzams tās hokejistu rindās uz “Deutschland Cup”.
25 hokejistu sastāvā visi trīs vārtsargi ikdienā spēlē Vācijā. Maksimiliāns Franzerbs šo sezonu pavada Manheimas “Adler” (desmit spēlēs 92,5% atvairīti metieni un 2,08 ielaistas ripas), Matiass Nīderbergers spēlē “EHC Munchen” rindās (11 spēlēs 88,9% atvairīti metieni un 2,74 ielaistas ripas), bet Dastins Strālmeiers - Volfsburgas “Grizzlys” (desmit spēlēs 90,4% atvairīti metieni un 2,81 ielaistas ripas). Lielākā starptautiskā pieredze ir Nīderbergeram, kurš bijis Vācijas sastāvā septiņos pasaules čempionātos (2025. gada turnīrā četrās spēlēs 85,7% atvairīti metieni un 3,87 ielaistas ripas), kā arī stājies vārtos trijos 2022. gada olimpisko spēļu turnīra mačos.
Aizsardzības līnijā pieredzes bagātākais ir 38 gadus vecais Morics Millers, kurš pēdējos gados ir arī valstsvienības kapteinis. Karjeras laikā viņš spēlējis 12 pasaules čempionātos (2025. gadā astoņās spēlēs palika bez punktiem), kā arī piedalījies divos olimpisko spēļu turnīros. Pieredzes netrūkst Fabio Vāgneram, kurš spēlējis piecos pasaules čempionātos (2025. gadā septiņās spēlēs atdeva divas piespēles) un 2022. gada olimpisko spēļu turnīrā. Savukārt 26 gadus vecais Leons Gavanke pēc vairākām sezonām Amerikas hokeja līgā tādās komandās kā Manitobas “Moose” un Sanhosē “Barracuda” jau otro sezonu spēlē Vācijā.
Uzbrukumā pieredzes netrūkst Dominikam Kahūnam, kurš šo sezonu pavada Šveices klubā “Lausanne”. Kahūns Vacijas izlasi līdz šim pārstāvējis astoņos pasaules čempionātos (2025. gadā septiņās spēlēs 2+5), kā arī karjeras griezumā trīs sezonas pavadījis NHL tādās komandās kā Čikāgas “Blackhawks”, Pitsburgas “Penguins”, Bufalo “Sabres” un Edmontonas “Oilers”.
Tāpat pieredzējis ir Maksimiliāns Kastners, kurš spēlējis piecos pasaules čempionātos (2025. gadā vieni vārti un divas piespēles). 15 spēles NHL uzspēlējis Marks Mihaeliss, kurš 2020./2021. gadā tik daudz cīņās laukumā devās Vankūveras “Canucks” rindās. Kopš 2022./2023. gada sezonas viņš spēlē Eiropā, šobrīd pārstāvot Manheimas “Adlers”. Pagājušā gada pasaules čempionātā Mihaeliss guva vienus vārtus un izdarīja divas piespēles.
Sākotnēji bija paredzēta Tobiasa Rīdera dalība, kurš no 2016. līdz 2021. gadam spēlējis NHL tādās komandās kā Losandželosas "Kings", Kalgari "Flames" un Bufalo "Sabres", taču savainojuma dēļ tas nenotiks. Rīders izlasē nav spēlējis lielajos turnīros kopš 2022. gada olimpiskajām spēlēm. Viņu aizvietos Pārkers Tuomī.
Latvija ar Vāciju atradīsies vienā apakšgrupā 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīrā. C grupā spēlēs vēl arīdzan ASV un Dānijas valstsvienības. Milānas spēlēs Latvijas un Vācijas duelis gaidāms 14. februārī.