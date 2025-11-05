Latvieši NHL: Ābols un Balinskis nespēlē, "Lightning" pirmais zaudējums šosezon ar Girgensonu ierindā
Piecu uzvaru sērija otrdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) pārtrūka Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētajai Tampabejas "Lightning" vienībai, kas viesos piekāpās Kolorādo "Avalanche" komandai. Citā spēlē uzvarēja Filadelfijas "Flyers", kuras rindās laukumā nedevās Rodrigo Ābols, savukārt uz pēdējo vietu Austrumos noslīdēja Uvja Balinska Floridas "Panthers".
"Lightning" izbraukumā zaudēja ar 2:3 (1:1, 0:2, 1:0), piedzīvojot pirmo neveiksmi šosezon ar Girgensonu ierindā. Latviešu uzbrucējs uz ledus bija 15 minūtes un 31 sekundi, no kurām divas minūtes un 21 sekundi spēlēja mazākumā. Girgensons izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja trīs metienus, reizi pazaudēja ripu, uzvarēja septiņos no desmit iemetieniem, kā arī nopelnīja divas soda minūtes un negatīvu lietderības koeficientu -1.
Mača otrajā minūtē Ņikita Kučerovs vadībā izvirzīja "Lightning", bet 14.minūtē Viktors Ūlofsons vairākumā mājiniekiem panāca izlīdzinājumu. Otrās trešdaļas piektajā minūtē Ūlofsons ar saviem otrajiem vārtiem mačā panāca 2:1 "Avalanche" labā, bet vēl pēc minūtes Ross Koltons guva savas komandas trešos vārtus. Pēdējā periodā "Lightning" spēja mājinieku vārtos nogādāt tikai vienu ripu, precīzam esot Brendanam Pointam.
Šosezon Girgensons aizvadījis sešas spēles, kurās iekrājis trīs punktus (2+1) un neitrālu lietderības koeficientu. "Lightning" ar 14 punktiem 13 spēlēs ieņem 11. vietu blīvā turnīra tabulā Austrumu konferencē. "Avalanche" ar 21 punktu 14 mačos ir Rietumu konferences un visas līgas līdervienība.
Nākamo spēli Girgensona pārstāvētais klubs aizvadīs agrā piektdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Vegasas "Golden Knights" komandu.
Citā spēlē uzvarēja Filadelfijas "Flyers", kas viesos ar rezultātu 5:4 (3:0, 0:4, 1:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Monreālas "Canadiens" komandu. Rodrigo Ābols mačā nepiedalījās.
Pirmajā periodā pēc diviem Bobija Brinka un viena Kema Jorka precīzā metiena "Flyers" ieguva trīs vārtu pārsvaru, bet otrajā periodā mājinieki guva četrus bezatbildes vārtus, panākot jau 4:3 savā labā. "Canadiens" rindās divus vārtus guva Kirbijs Daks, bet pa vieniem - Niks Suzuki un Ivans Demidovs. Izlīdzinājumu "Flyers" panāca spēles 51. minūtē pēc Ivana Grebjonkina precīzā raidījuma, bet uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā vienīgais precīzais raidījums "Flyers" uzbrucēja Trevora Zīgresa kontā.
"Flyers" ar 15 punktiem 13 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad izbraukumā tiksies ar Nešvilas "Predators" hokejistiem.
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā otrdien piedzīvoja Floridas "Panthers" komanda, kas bez Latvijas aizsarga Uvja Balinska sastāvā viesos atzina Anaheimas "Ducks" pārākumu. Pēdējo divu gadu čempionvienība zaudēja ar 3:7 (1:2, 2:2, 0:3), noslīdot uz pēdējo - 16. - vietu Austrumu konferencē.
Balinskis laukumā nav devies pēdējās divās spēlēs. Viņa vietu trešajā aizsargu pārī ieņēmis 23 gadus vecais Donavans Sebrango, kuru "Panthers" oktobra vidū ieguva no neaizsargāto spēlētāju saraksta. Aizsargu uz fārmklubu vēlējās nosūtīt Otavas "Senators", bet Floridas vienība izmantoja izdevību viņu iegūt savās rindās.
Otrdienas spēlē "Panthers" rindās ar 1+1 izcēlās Evans Rodrigess, bet vēl pa vārtiem guva Breds Maršāns un Ētu Luostarinens, kamēr mājinieku sastāvā ar trim vārtiem jeb "hat trick" un rezultatīvu piespēli izcēlās Katers Gotjē, bet vēl pa reizei ripu viesu vārtos nogādāja Ņikita Ņesterenko, Kriss Kraiders, Džeikobs Truba un Džansens Harkins.
"Panthers" ar 13 punktiem 13 spēlēs ieņem pēdējo vietu Austrumu konferencē, tiesa, no astotās pozīcijas to šķir tikai divi punkti. Nākamo maču Balinska pārstāvētā komanda aivadīs agrā piektdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Losandželosas "Kings" hokejistiem.