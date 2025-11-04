Savainotais Gražulis nespēlē, "Turk Telekom" uzvar ULEB Eirokausa mačā
Ankaras "Turk Telekom" bez savainotā Latvijas basketbolista Andreja Gražuļa sastāvā otrdien izcīnīja pārliecinošu uzvaru ULEB Eirokausa sestās kārtas spēlē. Ankaras komanda savā laukumā ar 95: 67 (24:23, 20:14, 32:9, 19:21) pārspēja Atēnu "Panionios".
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 20 gūtajiem punktiem un piecām bumbām zem groziem bija Džeilīns Smits, bet vēl 18 punktus, septiņas rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas iekrāja Maikls Džeidens Devo. Atēnu komandā ar 17 punktiem izcēlās Kerons Dešīlds.
"Turk Telekom" ar četrām uzvarām sešās spēlēs B grupā ieņem trešo vietu, kamēr "Panionios" ar bilanci 1-5 ierindojas desmitajā pozīcijā.
Trešdien sestās kārtas mačā vēl Riharda Lomaža pārstāvētā Klaipēdas "Neptūnas" savā laukumā uzņems Mārci Šteinbergu un Manrezas "Baxi", bet Ainara Bagatska trenētā Vroclavas "Slask" viesosies pie Grieķijas komandas Saloniku "Aris".
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.