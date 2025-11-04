"Fiorentina" parāda durvis galvenajam trenerim Stefano Pioli, kura vadībā slavenais klubs nespēj uzvarēt
No Itālijas A sērijas futbola kluba Florences "Fiorentina" galvenā trenera amata atlaists Stefano Pioli, otrdien paziņoja komanda. Pioli vadībā "Fiorentina" šajā A sērijas sezonā nav izcīnījusi nevienu uzvaru desmit spēlēs. Svētdien Florences klubs desmitās kārtas mačā savā laukumā ar 0:1 piekāpās "Lecce" un ar četriem punktiem atrodas turnīra tabulas pēdējā vietā.
"Fiorentina" var apstiprināt, ka Stefano Pioli ir atbrīvots no pirmās komandas galvenā trenera pienākumu pildīšanas," paziņoja klubs. "No šodienas pēcpusdienas uz laiku komandas vadību pārņems Daniele Gallopa."
"Fiorentina" pēc abpusējas vienošanās jau sestdien lauza līgumu ar sporta direktoru Danieli Pradi, bet šodien tika atbrīvots Pioli.
Pioli pie "Fiorentina" stūres stājās pirms šīs sezonas, amatā nomainot komandu atstājušo Rafaeli Palladino, kura vadībā komanda pagājušajā sezonā finišēja sestajā pozīcijā A sērijā.
Nākamo spēli A sērijā Florences klubs aizvadīs svētdien, kad tiksies ar 18. pozīcijā esošo "Genoa", kas izcīnījusi par diviem punktiem vairāk.
Pioli 2022. gadā aizveda "AC Milan" līdz Itālijas čempiontitulam, bet pēc tam trenēja Krištianu Ronaldu pārstāvēto Saūda Arābijas klubu "Al-Nassr".
Tāpat 60 gadus vecais itāliešu speciālists trenējis "Salernitana", "Modena", "Parma", "Piacenza", "Sassuolo", "Verona", "Palermo", "Bologna", Romas "Lazio" un Milānas "Inter".