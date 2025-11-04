Tikai piekto reizi par ULEB Eirolīgas mēneša MVP atzīst Kauņas "Žalgiris" basketbolistu
Lietuvas kluba Viļņas "Žalgiris" basketbolists Silvēns Fransisko atzīts par ULEB Eirolīgas oktobra mēneša vērtīgāko spēlētāju jeb MVP, pirmdien pavēstīja turnīra organizētāji.
28 gadus vecais Fransisko oktobrī astoņās spēlēs vidēji izcēlās ar 14,9 punktiem, 6,8 rezultatīvām piespēlēm, 2,8 bumbām zem groziem un efektivitātes koeficienta 18,9, palīdzot "Žalgiris" izcīnīt sešas uzvaras astoņās spēlēs. Tas ļauj Kauņas klubam šobrīd ieņemt pirmo vietu turnīrā.
Savu oktobra produktīvāko spēli viņš aizvadīja pret Boloņas "Virtus" (klubs uzvarēja ar 86:65). Tajā Fransisko guva 23 punktus un atdeva desmit rezultatīvās piespēles, kas kļuva par viņas karjeras rekordu Eirolīgā. Aizsarga produktivitāte redzama arī metienu precizitātē - 54,1% divpunktu metienos un 40,4% tālmetienos.
Francijas izlases basketbolists kļuvis par vēsturē piekto "Žalgiris" spēlētāju, kurš ieguvis Eirolīgas mēneša MVP balvu. Iepriekš šo atzinību izpelnījušies Markuss Brauns (2007. gada decembrī), Pauļus Jankūns (2017. gada decembrī), Brendons Deivīss (2018. gada aprīlī) un Marjus Grigonis (2020. gada oktobrī).
"Negaidīju, ka kļūšu par mēneša vērtīgāko basketbolistu. Esmu ļoti priecīgs," par šo atzinību teica pats basketbolists. "Tikai gribēju, lai komanda uzvar un esam priecīgi par savu sniegumu. Vēlos sasniegt izslēgšanas spēles." Jau šonedēļ devītās kārtas ietvaros Kauņas "Žalgiris" piektdien, 7. novembrī, turpinās Eirolīgas sezonu pret "Valencia".
Francisco’s October was DIFFERENT! 😤@S_CISCO_2 led @bczalgiris to the top of the standings and BALLED OUT all month long. 📈 pic.twitter.com/G409sYw5Ww— EuroLeague (@EuroLeague) November 3, 2025