Šmita pārstāvētajai "Anadolu Efes" uzvara Turcijas čempionāta spēlē
Latvijas basketbolists Rolands Šmits pirmdien Stambulas "Anadolu Efes" uzvarā savā laukumā Turcijas čempionāta sestās kārtas mačā laukumā nedevās.
"Anadolu Efes" ar 104:72 (25:15, 30:19, 34:17, 15:21) pārspēja "Manisa".
Mājinieku rindās Kouls Svaiders guva 20 punktus, bet viesiem 22 punktus guva Jiits Onans.
Jau ziņots, ka sestdien Ankaras "Turk Telekom" bez savainotā Andreja Gražuļa mājās ar 83:81 pārspēja Stambulas "Galatasaray", bet svētdien Roberts Blumbergs guva 11 punktus Izmiras "Petkim Spor" uzvarā viesos, ar rezultātu 89:85 pārspējot Stambulas komandu "Buyukcekmece", "Trabzonspor" bez Kārļa Šiliņa pieteikumā viesos ar 85:69 uzvarēja Karsijakas "Pinar", bet Stambulas "Fenerbahce" bez Artūra Žagara ierindā izbraukumā ar 87:78 pārspēja "Mersin" komandu.
"Anadolu Efes" ar sešām uzvarām sešās spēlēs ir turnīra tabulas līdere, "Fenerbahce" ar piecām uzvarām ir trešā, "Trabzonspor" ar bilanci 3-3 - sestā, bet "Petkim Spor" - devītā, bet "Turk Telekom" ar divām uzvarām - desmitā 16 komandu turnīrā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".