Kenijiete Obiri uzvar Ņujorkas maratonā ar jaunu rekordu sieviešu konkurencē
Kenijiete Helena Obiri svētdien Ņujorkas maratonā izcīnīja pirmo vietu ar jaunu rekordu sieviešu konkurencē, kamēr starp vīriešiem ātrākais bija Kenijas skrējējs Bensons Kipruto.
Obiri, kura Ņujorkas maratonā triumfēja arī 2023. gadā, finišu sasniedza pēc divām stundām 19 minūtēm un 51 sekundes. Kenijiete lielāko daļu distances pavadīja kopā ar tautieti Šaronu Lokedi, taču atrāvās nedaudz vairāk kā kilometru līdz finišam, labojot iepriekšējo rekordu par teju trīs minūtēm.
Lokedi atpalika no uzvarētājas 15 sekundes, bet labāko trijnieku noslēdza pagājušā gada Ņujorkas maratona uzvarētāja kenijiete Šeila Čepkirui, piekāpjoties Obiri 32 sekundes.
Vīriešu konkurencē par uzvaru cīnījās Kipruto un kenijietis Aleksandrs Mutiso, kuri finišu šķērsoja teju vienlaicīgi, taču fotofinišā Kipruto bija par 0,03 sekundēm ātrāks.
Kipruto finišēja divās stundās astoņās minūtēs un deviņās sekundēs. Trešais, zaudējot 48 sekundes, bija vēl viens Kenijas pārstāvis Alberts Korirs.
Svētdien notikušais Ņujorkas maratons bija šīs sezonas pēdējās sacensības "World Marathon Majors" seriālā.