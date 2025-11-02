Rodions Kurucs rezultatīvs, "Baskonia" svin uzvaru Spānijas augstākās līgas mačā
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien Spānijas augstākās līgas (ACB) mačā izcēlās ar 14 punktiem un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" izcīnīt uzvaru. "Baskonia" mājās ar 89:79 (18:17, 11:23, 34:16, 26:23) pārspēja Sankristovala de la Lagunas "Tenerife".
Kurucs spēlēja 22 minūtes un 26 sekundes un raidīja grozā sešus no septiņiem divu punktu metieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī izcēlās statistikā ar astoņām bumbām zem groziem, trīs rezultatīvām piespēlēm, vienu kļūdu, piecām piezīmēm un trīs izprovocētiem sodiem, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 18 un +/- rādītāju +8.
Vitorijas vienībā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Timotijs Luvavu-Kabarro, kamēr starp viesiem ar 20 punktiem izcēlās Giorgi Šermadini.
Citā spēlē Kristera Zorika pārstāvētā "Lleida" izbraukumā ar 68:82 (22:20, 19:21, 16:16, 11:25) zaudēja Badalonas "Joventut".
Zoriks spēlētās 13 minūtēs un 13 sekundēs realizēja vienu no četriem divu punktu metieniem, vienu no trijiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, gūstot sešus punktus. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, pa vienai kļūdai un pārtvertai piespēlei, trīs piezīmes un divi izprovocēti sodi, iekrājot +/- rādītāju -18 un efektivitātes koeficientu -1.
Vēl Latvijas izlases galvenā trenera Sito Alonso vadītā Mursijas UCAM viesos ar 81:78 (34:16, 22:26, 17:19, 8:17) bija pārāka pār "Barcelona", bet Madrides "Real" bez Gunāra Grīnvalda pieteikumā, izbraukumā ar 95:83 (27:20, 21:25, 25:23, 22:15) uzvarēja Saragosas "Casademont" vienību.
Jau ziņots, ka sestdien Artūrs Kurucs un Lugo "Rio Breogan" savā laukumā ar 95:74 pārspēja "Granada", bet Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" mājās ar 79:77 uzvarēja "Bilbao".
UCAM un "Real" ar četrām uzvarām piecās spēlēs ieņem attiecīgo ceturto un piekto vietu, "Lleida" un "Baskonia" ar bilanci 3-2 ierindojas septītajā un astotajā pozīcijā, "Baxi" un "Rio Breogan" divi panākumi dod attiecīgi 12. un 13. vietu 18 komandu konkurencē.
Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempioni kļuva Madrides "Real", kas finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Valencia".