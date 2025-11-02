Renārs Krastenbergs gūst divus vārtus "Olomouc" uzvarā Čehijas ekstralīgas mačā
Latvijas hokejists Renārs Krastenbergs svētdien izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem Čehijas ekstralīgas mačā, sekmējot "Olomouc" panākumu. "Olomouc" viesos ar 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) uzvarēja Ralfa Freiberga pārstāvēto Vītkovices "Ridera".
Krastenbergs pirmās trešdaļas izskaņā vairākumā guva pirmos viesu vārtus, panākot neizšķirtu, kā arī otrajā periodā pēc spēlētām nepilnām astoņām minūtēm panāca 2:1.
Viņš uz ledus pavadītajās 16 minūtēs un 44 sekundēs izcēlās statistikā ar deviņiem metieniem pa vārtiem, vienu bloķētu metienu un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Mājinieku rindās Freibergs spēlēja astoņas ar pusi minūtes, nopelnīja divu minūšu noraidījumu, izpildīja spēka paņēmienu, vienu reizi meta pa vārtiem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Vēl Oskara Batņas pārstāvētā Hradeckrālovas "Mountfield" izbraukumā ar 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) pārspēja Litvīnovas "Verva", bet Mārtiņš Dzierkals un Prāgas "Sparta" mājās ar 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) apspēlēja Mika Indraša un Kristera Zvaguļa pārstāvēto "Mlada Boleslav".
Augstāko vietu no latviešu pārstāvētajiem klubiem turnīra tabulā ieņem savainotā Kristiāna Rubīna Plzeņas "Škoda", kas atrodas otrajā vietā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.