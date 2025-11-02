Roberts Blumbergs ar 11 punktiem palīdz "Petkim Spor" uzvarēt Turcijas čempionāta mačā
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs svētdien Turcijas čempionāta spēlē guva 11 punktus un palīdzēja Izmiras "Petkim Spor" komandai izcīnīt uzvaru. "Petkim Spor" viesos ar rezultātu 89:85 (19:18, 22:27, 26:18, 22:22) pārspēja Stambulas komandu "Buyukcekmece".
Blumbergs laukumā pavadīja 17 minūtes un 22 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trim divpunktu metieniem un trīs no pieciem tālmetieniem. Tāpat viņš saņēma vienu personīgo piezīmi, izprovocēja vienu pārkāpumu, tika pie sliktākā +/- rādītāja komandā (-7) un iekrāja septiņus efektivitātes koeficienta punktus.
Uzvarētājiem ar 23 punktiem atzīmējās Janniks Franke, bet pretiniekiem 18 punkti un 11 atlēkušās bumbas bija Evanam Bruismā.
Tikmēr "Trabzonspor" bez Kārļa Šiliņa pieteikumā viesos ar 85:69 uzvarēja Karsijakas "Pinar", bet Stambulas "Fenerbahce" bez Artūra Žagara ierindā izbraukumā ar 87:78 guva virsroku pār "Mersin" komandu.
Sestdien Ankaras "Turk Telekom" bez savainotā Andreja Gražuļa mājās ar 83:81 pārspēja Stambulas "Galatasaray". Pirmdien Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" mājās cīnīsies ar "Manisa".
Kopvērtējumā "Anadolu Efes" ar piecām uzvarām piecās spēlēs ir līdere, "Fenerbahce" ar piecām uzvarām sešos mačos ir trešā, "Trabzonspor" un "Petkim Spor" guvušas pa trīs uzvarām, kas dod septīto un devīto pozīciju, bet "Turk Telekom" divas uzvaras ļauj ieņemt desmito vietu 16 klubu konkurencē.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".