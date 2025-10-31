Alberts Šmits papildlaikā nodrošina Mikeli "Jukurit" uzvaru Somijas hokeja augstākās līgas spēlē
Latvijas hokejists Alberts Šmits kuram prognozē augstu pirmo kārtu 2026. gada Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā, piektdien Somijas čempionāta mačā guva uzvaru nesošos vārtus papildlaikā. Šmita pārstāvētā Mikeli "Jukurit" viesos ar 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) pārspēja "Kiekko-Espoo".
🚨 Haatanen passaa, Šmits ratkaisee 💪@MikkelinJukurit hakee Espoosta jatkoaikavoiton!— Liiga (@smliiga) October 31, 2025
📺 @MTVUrheilu | #Liiga #Jukurit pic.twitter.com/SUVTJP2UOi
Latvijas hokejists vispirms tika pie rezultatīvas piespēle "Jukurit" otrajos vārtos, bet pēc tam atnesa viesiem uzvaru, pārspējot pretinieku vārtsargu papildlaika pirmajā minūtē.
Viņš kopā uz ledus pavadītajās 20 minūtēs un 54 sekundēs izcēlās statistikā ar septiņiem metieniem pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Šosezon 17 gadus vecais Šmits 18 mačos sakrājis deviņus rezultativitātes punktus (5+4).
Citā spēlē Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK izbraukumā ar 2:5 (2:1, 0:2, 0:2) piekāpās Lahti "Pelicans", bet Lapēnrantas "SaiPa" ar Gustavu Dāvi Grigalu rezervē mājās ar 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) uzvarēja Tamperes "Ilves".
"Jukurit" ar 31 punktu 20 mačos turnīra tabulā ir sestā, "SaiPa" ar 31 punktu 19 dueļos ieņem astoto vietu, bet HPK ar 25 punktiem 19 cīņās ieņem 11. vietu 16 komandu čempionātā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".