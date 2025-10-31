Aug spēcīga jauno dambretistu paaudze! Mūsējie izcīna četrus pasaules jauniešu čempiona titulus. FOTO

Latvijas sportisti vareni spēlē pasaules jauniešu čempionātā simtlauciņu dambretē; Turcija 30.10.2025
Aug spēcīga jauno dambretistu paaudze! Mūsējie izcīna četrus pasaules jauniešu čempiona titulus.
Latvijas jaunie dambretisti Turcijā ir izcīnījuši astoņas medaļas pasaules jauniešu čempionātā simtlauciņu dambretē, tai skaitā četras zelta godalgas, paziņoja Latvijas Dambretes federācija (LDF).
Turcijas pilsētā Belekā 30.oktobrī noslēdzās pasaules čempionāts jauniešiem 100 lauciņu dambretē sacensībās ar klasisko laika kontroli, jaunieši no visas pasaules sacentās par godalgotajām vietām desmit vecuma grupās, atsevišķi spēlējot meitenēm un zēniem. Teicami šajās sacensībās startēja Latvijas jaunie dambretisti, izcīnot četras zelta medaļas, vienu sudraba un trīs bronzas medaļas.
U8 vecuma meiteņu grupā trešo vietu un bronzas medaļu ar iegūtajiem 13 punktiem izcīnīja Nikola Bičkoviča, bet U10 vecuma zēnu grupā Ernests Andersons ar 12 punktiem izcīnīja trešo vietu.
U13 vecuma meiteņu grupā par pasaules čempioni ar 14 punktiem kļuva un zelta medaļu saņēma Alise Misāne, bet Luīze Gudēvica Liepiņa ar 13 punktiem izcīnīja trešo vietu un bronzas medaļu.
U16 vecuma meiteņu grupā par pasaules čempioni ar 15 punktiem kļuva un zelta medaļu izcīnīja Malvīne Misāne, bet U16 vecuma zēnu grupā par pasaules jauniešu čempionu, izcīnot 15 punktus, kļuva un zelta medaļu saņēma starptautiskais meistars Pēteris Kripans.
U19 vecuma grupā juniorēm otro vietu un sudraba 9 punktiem ieņem Alisa Orlova, bet U19 vecuma grupā junioriem par pasaules čempionu ar 13 punktiem kļuva un zelta medaļu saņēma Everts Rūdolfs Lepsis.
31.oktobrī paredzēti ātrās dambretes turnīri visām vecuma grupām, bet pasaules jauniešu čempionāts noslēgsies 1.novembrī ar ātrspēles turnīriem.