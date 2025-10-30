Ločmelim piespēle AHL uzvarā pret Ansona "Penguins"
Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis trešdien Amerikas hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai Providensas "Bruins" tiekot pie panākuma.
"Bruins" izbraukumā ar 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) uzvarēja Raivja Ansona pārstāvēto Vilksbāras/Skrentonas "Penguins". Ločmelis pie rezultatīvas piespēles tika viesu trešajos vārtos, otrajā perioda izskaņā palīdzot Georgijam Merkulovam panākt 3:1. Latvietis uz ledus pavadītajā laikā izpildīja vienu metienu pa vārtiem un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Mājinieku rindās Ansons pa vārtiem nemeta un spēli pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Citā mačā Ērika Mateiko pārstāvētā Heršijas "Bears" viesos ar 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) uzvarēja Bridžportas "Islanders". Mateiko statistikā neizcēlās un nopelnīja neitrālu lietderības koeficientu.
Vēl Sanda Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" ar 1:4 (1:1, 0:3, 0:0) viesos zaudēja Hartfordas "Wolf Pack", bet Ebotsfordas "Canucks" ar Anrī Ravinski ierindā ar 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:2) atzina Kalgari "Wranglers" pārākumu. Ravinskis izdarīja trīs metienus pa vārtiem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu, bet Vilmanis pa vārtiem nemeta un tika pie pozitīva koeficienta +1.
No latviešu pārstāvētajiem klubiem "Bruins" ar septiņām uzvarām septiņās spēlēs ir AHL Austrumu konferences līderi, septiņi panākumi un 14 punkti ir arī "Penguins", kas aizvadījuši par maču vairāk un ir otrie, "Checkers" ar septiņiem punktiem septiņos mačos ir septītie, "Bears" ar tādu pat punktu skaitu ieņem devīto pozīciju, bet Rietumu konferencē Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" ar 12 sešās spēlēs ir otrā, kamēr "Canucks" "Canucks" ar pieciem punktiem astoņās spēlēs atrodas vien 15.pozīcijā 17 komandu vidū.
Pagājušajā sezonā par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja Šarlotas "Checkers".