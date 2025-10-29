"Rīgas zeļļi" piedzīvo pirmo zaudējumu Eiropas Ziemeļu basketbola līgas sezonā
"Rīgas zeļļi" komanda trešdien Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) trešajā spēlē piedzīvoja savu pirmo zaudējumu sezonā, mājās ar rezultātu 69:78 (17:27, 20:12, 20:24, 12:15) piekāpjoties Grieķijas vienībai Saloniku "Iraklis".
Rīdziniekiem Frenkijs Fidlers guva 16 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, Roberts Bērziņš šajos statistikas rādītājos iekrāja 14+5, Tomam Skujam bija 12 punkti, astoņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, Jānis Bērziņš guva deviņus punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, Denisam Krestiņinam bija 8+5 un pieci bloķēti metieni.
Viesiem ar 24 punktiem izcēlās Džastins Formens, 18 punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Dereks Fanderbērks, bet 12 punkti, deviņas atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles un piecas pārtvertas bumbas bija Dimitrim Moraitim.
Ar divām uzvarām trīs spēlēs "Rīgas zeļļi" ieņem astoto vietu turnīra tabulā. "Rīgas zeļļi" viesos pirmajā līgas spēlē ar 93:91 pieveica Varšavas "Dziki", bet otrajā ar 83:72 uzvarēja Kosovas vienību "Peja". "Iraklis" vēl nebija aizvadījusi nevienu spēli ENBL un kā pēdējā sāks šo turnīru.
ENBL šosezon spēlē arī "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola". 26 komandas no 17 valstīm trīs grupās līdz februāra vidum aizvadīs apļa turnīru ar astoņām pārējām grupas komandām - pa četrām spēlēm mājās un izbraukumā. ENBL izslēgšanas spēlēs iekļūs 16 komandas.
Latvijas komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir vienīgā, kas līgā spēlē kopš pirmās sezonas. Valmierieši 2024./2025. gada sezonā A grupā ar sešām uzvarām astoņās spēlēs ieņēma ceturto vietu un "play-off" turnīrā tika līdz ceturtdaļfinālam, kur divu maču summā ar 162:190 piekāpās Bratislavas "Inter".