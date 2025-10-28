Dāvja Bertāna "trīnīši" neglābj "Dubai" no zaudējumā Rodiona Kuruca "Baskonia"
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien ULEB Eirolīgas mačā realizēja sešus tālmetienus un izcēlās ar 19 punktiem, taču tas neglāba viņa pārstāvēto "Dubai" no zaudējuma. Septītās kārtas spēlē "Dubai" viesos ar 85:92 (20:26, 22:15, 18:23, 25:28) piekāpās Rodiona Kuruca pārstāvētajai Vitorijas "Baskonia", kas tika pie pirmās uzvaras Eirolīgā šosezon.
Pēc tam, kad laukuma saimnieki ceturtajā ceturtdaļā uz brīdi bija iekrājuši +13, Dubaijas komanda sāka atspēlēšanos un 39 sekundes līdz pamatlaika beigām samazināja deficītu līdz -3. Atlikušajā spēles laikā "Baskonia" guva četrus punktus pēc kārtas un izcīnīja panākumu.
Bertāns, kurš bija rezultatīvākais "Dubai" vienībā, spēlēja 27 minūtes un sešas sekundes un realizēja sešus no 12 tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, četras piezīmes un viens izprovocēts sods, maču noslēdzot ar efektivitātes koeficientu 15.
Mājinieku rindās Kurucs laukumā bija piecas minūtes un 37 sekundes un, raidot grozā divus soda metienus, noslēdza maču ar diviem punktiem, kā arī izcēlās statistikā ar divām kļūdām, četrām piezīmēm un trīs izprovocētiem sodiem, iekrājot efektivitātes koeficientu -2.
Citā mačā Rolands Šmits izcēlās ar 11 punktiem, kamēr viņa pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" izbraukumā ar 90:80 (17:21, 29:18, 23:21, 21:20) uzvarēja "Paris".
Šmits laukumā pavadītajās 20 minūtēs un 50 sekundēs realizēja trīs no pieciem divu punktu metieniem un piecus soda metienus, kā arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, iekrāja divas rezultatīvas piespēles un trīs pārtvertas bumbas, nopelnīja četras piezīmes un izprovocēja trīs sodus, tiekot pie efektivitātes koeficienta 17.
Stambulas komandas uzvaru ar 19 punktiem sekmēja Šeins Larkins, kamēr mājiniekus no zaudējuma neglāba Nadirs Hifi un Sebastians Herrera, kuri guva pa 17 punktiem.
Savukārt Stambulas "Fenerbahce" bez savainotā Artūra Žagara viesos ar 79:92 (13:27, 22:24, 21:25, 23:16) piekāpās "Valencia".
"Fenerbahce" no zaudējuma neglāba Tariks Biberovičs un Telens Hortons-Takers, kuri guva attiecīgi 18 un 16 punktus, bet "Valencia" rindās ar 17 punktiem izcēlās Kamerons Teilors.
Vēl Madrides "Real" bez Gunāra Grīnvalda pieteikumā izbraukumā ar 84:90 (25:27, 32:17, 10:25, 17:21) zaudēja Minhenes "Bayern".
Madrides vienībā rezultatīvākais ar 20 punktiem un sešām bumbām zem groziem bija Trejs Lailss, kamēr mājinieku panākumu ar 29 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām sekmēja Aizaija Maiks.
Turnīra tabulā "Real", "Fenerbahce", "Dubai" un "Anadolu Efes" ar bilanci 3-4 ierindojas 12. līdz 15.pozīcijā, bet "Baskonia" ar vienu uzvaru septiņos mačos atrodas pēdējā vietā 20 komandu konkurencē.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".