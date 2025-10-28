Miks Tumānovs noslēdz līgumu ar Somijas klubu "Jokerit", taču šis klubs lauž līgumu ar Niku Feņenko
Latvijas hokeja izlases kandidāts Miks Tumānovs ir noslēdzis līgumu ar Somijas pēc spēka otrās - "Mestis" - līgas klubu Helsinku "Jokerit", bet "Jokerit" vairs nespēlēs Latvijas izlases kandidāts aizsargs Niks Feņenko, otrdien paziņoja klubs. Jau ziņots, ka oktobra vidū līgumu ar Tumānovu pēc abpusējas vienošanās pārtrauca Slovākijas ekstralīgas klubs "Prešov".
""Jokerit" stiprina savu aizsardzību ar latvieti Tumānovu, kurš ir pievienojas komandai uz atlikušo sezonas daļu," teikts kluba paziņojumā.
Pirms dalības "Prešov" komandā iepriekšējās četras sezonas 24 gadus vecais aizsargs spēlēja Somijā. Pirmās divas sezonas viņš aizvadīja "Mestis" līgas klubā Rovaniemi "Kiekko" ("RoKi"), bet nākamās divas - virslīgas vienībā Jiveskiles JYP, kas viņu izīrēja arī vairākām "Mestis" līgas komandām un virslīgas vienībai Mikeli "Jukurit".
"Tumānovs ir garš un vispusīgs aizsargs, kurš labi slido. Viņam ir potenciāls uzbrukumā, un papildus tam mēs sagaidām stabilu spēli aizsardzībā," skaidro "Jokerit" sporta direktors Olli Peka Irjenheiki.
Tumānovs pievienojās "Jokerit" komandai otrdien, un tiek prognozēts, ka piektdien dosies laukumā mačā ar Kokolas "Hermes".
Vienlaikus "Jokerit" paziņoja, ka pēc abpusējas vienošanās ir pārtraukts līgums ar aizsargu Feņenko. Viņš šosezon "Jokerit" rindās aizvadīja divas spēles, pie rezultativitātes punktiem netiekot.
"Jokerit" ar 13 spēlēs izcīnītiem 19 punktiem "Mestis" līgā ieņem septīto vietu 10 komandu vidū.
Tiek uzsvērts, ka nākamnedēļ Tumānovs pievienosies Latvijas izlasei. Šogad Tumānovs bija Latvijas izlases sastāvā pasaules čempionātā, taču nedevās laukumā nevienā mačā.