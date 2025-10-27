Sevastovai zaudējums Honkongas "WTA 250" turnīra pirmajā kārtā
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien cieta zaudējumu Honkongas "WTA 250" turnīra pirmajā kārtā.
Sevastova, kura WTA rangā atrodas 208. vietā, ar 6-2, 4-6, 3-6 zaudēja 19 gadus vecajai austrālietei Majai Džointai (WTA 32.), kura turnīrā ir izsēta ar piekto numuru. Pirmajā setā pēc 1-2 Latvijas tenisiste uzvarēja piecos geimos pēc kārtas, bet otro setu zaudēja pēc 3-1.
Abas sportistes kortā iepriekš tikušās nebija. Honkongā Latvijas trešā rakete nopelnīja vienu pasaules ranga punktu.
Uzvarētāja otrajā kārtā tiksies ar kvalifikācijas spēļu barjeru pārvarējušo slovākieti Viktoriju Morvajovu (WTA 520.), kura pirmdien ar 6-1, 6-0 sagrāva īpašo ielūgumu saņēmušo mājinieci Kodiju Vonu (WTA 498.).
Sevastova šosezon ir uzvarējusi desmit spēlēs un piedzīvojusi 12 neveiksmes, bet austrāliete ir sakrājusi uzvarēto un zaudēto spēļu bilanci 49-26 un triumfējusi Īstbornas un Rabātas "WTA 250" turnīros. Turnīrs Honkongā norisinās cietā seguma kortos.