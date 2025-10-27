Preiļu pārstāvji vareni piedalās labdarības armrestlinga čempionātā 8 gadus vecā Kārļa Haralda Lūkina atbalstam
25. oktobrī Valmierā norisinājās vienīgais Latvijā labdarības armvrestlinga čempionāts, kura mērķis bija atbalstīt Kārli Haraldu Lūkinu – 8 gadus jaunu zēnu no Valmieras novada, kurš ir smaidīgs un pozitīvs bērniņš, taču ikdienā sastopas ar nopietniem veselības izaicinājumiem. Kārlim nepieciešama regulāra un intensīva rehabilitācija – fizioterapija, masāžas, ūdens procedūras, ergoterapija un audiologopēda nodarbības, vēsta Preiļu novada mājaslapa.
Pateicoties sportistu un atbalstītāju atsaucībai, čempionāta laikā izdevās savākt vairāk nekā 1000 eiro, kas tiks novirzīti Kārļa rehabilitācijai.
Preiļu sporta kluba “13th Round” pārstāvji sacensībās parādīja lielisku sniegumu un guva vairākas godalgas. Iesācēju kategorijā +85 kg Jānis Kamaldiņš izcīnīja 3. vietu ar kreiso roku, savukārt Juris Stass ieguva 2. vietu ar labo roku.
Dāmu konkurencē atklātajā kategorijā ar kreiso roku čempiones titulu izcīnīja Žanna Čingule, bet ar labo roku – Liene Gžibovska.
Spēka konkursa ietvaros par spēcīgāko dāmu kļuva preiliete Sarmīte Brūvere, bet kungu konkurencē uzvarēja Ervīns Lazdāns.
Labdarības čempionāts Valmierā vēlreiz apliecināja, ka sports spēj vienot cilvēkus labiem mērķiem. Preiļu sportisti ar savu dalību un sasniegumiem deva nozīmīgu ieguldījumu šajā sirsnīgajā iniciatīvā.