Ķekavas svaru bumbu cēlājiem spoži panākumi pasaules čempionātā
No 15. līdz 20. oktobrim Polijas pilsētā Kališā norisinājās pasaules čempionāts svarbumbu celšanā, kurā Latvijas izlases sastāvā startēja arī Ķekavas Svarbumbu celšanas kluba atlēti, sasniedzot izcilus rezultātus.
Šis prestižais pasākums pulcēja labākos svaru bumbu cēlājus no visas pasaules, sacensībās piedalījās 26 valstu pārstāvji.
Jauniešu grupā otro vietu ieguva Dāvis Avotiņš, savukārt bronzas medaļu šoreiz izcīnīja Ernests Links. Senioru konkurencē izcēlās Inārs Beļinskis, kurš triumfēja ar septiņām zelta medaļām dažādās disciplīnās: raušanā, grūšanā, garajā ciklā, armijas raušanā, divcīņā, trīscīņā un pusmaratonā, kas tika veidots 30 minūšu laikā. Tikmēr Viesturs Gargurnis ieguva sešas pirmās vietas, pārspējot konkurentus raušanā, grūšanā, garajā ciklā, divcīņā, trīscīņā un pusmaratonā 30 minūtēs. Tāpat pie zelta medaļas tika arī paraatlēts Kaspars Gargurnis, kurš izcēlās kā labākais armijas raušanā, divpadsmit minūtēs astoņus kilogramus smago svarubumbu viņš pacēla 242 reizes.