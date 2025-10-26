"Hawks" bez saslimušā Porziņģa zaudē čempionei "Thunder"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien saslimšanas dēļ izlaida otro Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēli pēc kārtas, viņa pārstāvētajai Atlantas "Hawks" komandai piedzīvojot zaudējumu.
"Hawks" sezonas trešajā mačā mājās ar 100:117 (26:31, 29:29, 25:39, 20:18) zaudēja iepriekšējās sezonas čempionei Oklahomasitijas "Thunder".
Otro spēli pēc kārtas izlaida arī potītes sastiepumu guvušais Zakarijs Risašē, kā arī nespēlēja iepriekšējā mačā tādu pašu traumu guvušais Dželens Džonsons.
Rezultatīvākais mājiniekiem bija Nikeils Aleksandrs-Volkers, kurš guva 17 punktus, Trejs Jangs guva 15 punktus un atdeva desmit rezultatīvas piespēles, "double-double" iekrāja arī Asa Ņūels ar 12 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām.
"Thunder" komandā ar 31 punktu un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Čets Holmgrēns, 30 punkti bija Aleksandra-Volkera brālēnam Šejam Gildžesam-Aleksandram, 14 punktus guva un desmit bumbas zem groziem izcīnīja Aizija Hartenšteins, tāpat 14 punktus guva Adžajs Mičels, kuram bija arī septiņas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.
"Hawks" sezonas sākumā uzvarējusi vienā no divām spēlēm, kas dod 11. vietu Austrumu konferencē. "Thunder" ir vienīgā komanda, kas uzvarējusi trīs aizvadītajos mačos, un ieņem pirmo pozīciju Rietumu konferencē.