Porziņģa dalība “Hawks” spēlē pret “Thunder” neskaidra slimības dēļ

Porziņģis varētu izlaist “Hawks” spēli pret “Thunder” veselības problēmu dēļ.
Basketbols
Šodien 21:26
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa dalība viņa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Atlantas "Hawks" sestdienas mačā ar Oklahomasitijas "Thunder" slimības dēļ ir zem jautājuma zīmes, liecina NBA savainoto spēlētāju saraksts.
Jau ziņots, ka "Hawks" piektdien viesos ar 111:107 pārspēja Orlando "Magic", tiekot pie pirmā panākuma šosezon.
Atlantas vienībai slimības dēļ nevarēja palīdzēt Porziņģis.
"Hawks" sestdien ar pagājušās sezonas čempioni Oklahomasitijas "Thunder" tiksies savā laukumā.