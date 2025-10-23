Ņūdžersijas "Devils" hokejisti turpina pēdējo gadu ilgāko uzvaru sēriju
Uzvaru sēriju līdz sešām spēlēm trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārajā čempionātā pagarināja Ņūdžersijas "Devils" vienība, kas savā laukumā ar (1:0, 1:0, 2:1) pārspēja Minesotas "Wild" komandu.
"Devils" šī ir garāka uzvaru sērija gandrīz trīs gadu laikā. Mājiniekiem vārtus guva Pols Koters, Brendens Dilons, Arsēnijs Gricjuks un Jespers Brats, bet "Wild" rindās vienīgais precīzais metiens Metjū Boldija rēķinā. Niko Douss "Devils" vārtos savā sezonas pirmajā mačā atvairīja 29 no 30 metieniem.
Pēc panākuma "Devils" ar 12 punktiem septiņos mačos kļuvusi par Austrumu konferences līderi, bet "Wild" kontā ir septiņi punkti astoņās spēlēs un 11. pozīcija Rietumos.
Citā mačā Bufalo "Sabres" savā laukumā ar 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) pārspēja Detroitas "Red Wings", pārtraucot tās piecu uzvaru sēriju. Uzvarētāju sastāvā ar 1+2 izcēlās Džeks Hjūzs, bet vēl pa vārtiem guva Džeisons Zakers, Taisons Kozaks un Džošs Douns. "Red Wings" rindās precīzi metieni Emitam Finnijam un Džozefam Teiloram Komferam.
"Sabres" pēc panākuma ar sešiem punktiem septiņās spēlēs pakāpās uz 13. vietu Austumu konferencē, kur ar desmit punktiem sestā ir "Red Wings".
Tikmēr zaudējumu sēriju līdz septiņiem mačiem trešdien pagarināja Kalgari "Flames", kas savā laukumā papildlaikā ar 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) atzina Monreālas "Canadiens" pārākumu. Pirmās trešdaļas izskaņā Zeks Bolduks vairākumā vadībā izvirzīja "Canadiens", bet izlīdzinājumu spēles 46.minūtē panāca Adams Klapka. Uzvaras vārtus viesu labā papildlaika pirmajā minūtē guva Maiks Matesons.
"Canadiens" sezonu uzsākusi ar sešām uzvarām astoņās spēlēs, kas komandai dod otro vietu Austrumu konferencē, bet "Flames" ar trim punktiem ir 15. vietā Rietumos.