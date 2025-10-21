Latvijas sieviešu izlases kandidāšu sarakstā līderes ar Laksu un Šteinbergu priekšgalā
Latvijas sieviešu valstsvienības galvenais treneris Matīss Rožlapa ar palīgiem 2027. gada Eiropas sieviešu čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas pirmā apļa spēlēm uzaicinājuši 16 basketbolistes, tostarp Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) šī gada vicečempioni Kitiju Laksu.
Paredzams, ka kandidātes kopā pulcēsies 9. novembrī Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā, kur 12. novembrī aizvadīs pirmo spēli ar mājiniecēm. Turpinājums būs Rīgā, jaunajā Komandu sporta spēļu hallē, 15. novembrī plkst. 18 ar Nīderlandes komandu, bet18. novembrī plkst. 17 ar Igaunijas vienību.
Gatavošanās cīņai par ceļazīmi uz 2027. gada Eiropas sieviešu čempionāta finālturnīru valstsvienības jaunā galvenā trenera Rožlapas vadībā sākās jau maija beigās. Divarpus nedēļu treniņus noslēdza divas pārbaudes spēles ar Čehijas izlasi (71:69 un 49:71). Jūnija otrajā pusē Latvijas U-23 izlase piedalījās sešās pārbaudes spēlēs Ķīnā, bet augustā liela daļa valstsvienības kandidāšu aizvadīja vēl vienu koptreniņu sesiju Rīgā.
Rožlapa sarunā ar Latvijas Basketbola savienību (LBS) saka, ka viņš regulāri seko līdzi un komunicē ar visām kandidātēm. Uz pirmo oficiālo spēļu ciklu uzaicinātas basketbolistes, kuras sākušas sezonu klubos Latvijā un Eiropā.
"Ilzei Jākobsonei gaidāms patīkams notikums privātajā dzīvē - lai viss izdodas un gaidīsim atpakaļ. Tagad galvenais, lai sastāvu neliktu koriģēt veselības problēmas un divpadsmitnieka izvēle būtu tikai treneru ziņā. Lai netērētu laiku pārbraucieniem un varētu vairāk laika pavadīt kopā, pirmos treniņus aizvadīsim Slovēnijā. Atcerēsimies vasaras iestrādes, gatavosimies konkrētām pretiniecēm. Noskaņojums ir kaujiniecisks," LBS citē Rožlapas stāstīto.
Eiropas sieviešu čempionātā mainīta kvalifikācijas turnīra sistēma. Pirmajā kārtā 27 komandas, sadalītas septiņās grupās (sešās pa četrām komandām, vienā trīs), šīs sezonas laikā aizvadīs divu apļu turnīrus. Katras grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām, iegūs tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā kārtā, kur tām pievienosies septiņas Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra dalībnieces (Spānija, Itālija, Francija, Čehija, Vācija, Turcija un Ungārija). 24 komandas 2026./2027. gada sezonā cīnīsies par ceļazīmēm uz finālturnīru, kur jau garantētas vietas četrām rīkotājvalstīm (Beļģijai, Lietuvai, Somijai un Zviedrijai).
Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidāšu saraksts:
Ieva Pulvere, Vanesa Jasa, Enija Vīksne (visas - "TTT Rīga"), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Anete Šteinberga, Kitija Laksa (abas - Skio "Famila", Itālija), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Elizabete Bulāne ("Trutnov", Čehija), Aleksa Gulbe (Lionas ASVEL, Francija), Laura Meldere (Kampobaso "Magnolia", Itālija), Līna Loceniece (Klaipēdas LCC, Lietuva), Luīze Sila (Zārluī "Royals", Vācija), Katrīna Ozola ("Ujbuda-BEAC", Ungārija).
🇱🇻 Latvijas sieviešu valstsvienības galvenais treneris Matīss Rožlapa ar palīgiem 2027. gada 🏆 Eiropas sieviešu čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas pirmā apļa spēlēm uzaicinājuši 16 basketbolistes.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) October 21, 2025
💬 Matīss Rožlapa: “Regulāri sekoju līdzi un komunicēju ar visām… pic.twitter.com/cB5BA68W8u