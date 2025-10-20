Rolands Šmits ar 13 punktiem palīdz "Anadolu Efes" uzvarēt Turcijas čempionāta spēlē
Latvijas basketbolists Rolands Šmits pirmdien Izmirā guva 13 punktus Stambulas "Anadolu Efes" uzvarā Turcijas čempionāta ceturtās kārtas izbraukuma mačā. "Anadolu Efes" ar 101:87 (25:34, 22:16, 24:15, 30:22) pārspēja "Karsiyaka".
Šmits 24 minūtēs un 38 sekundēs laukumā realizēja vienīgo divpunktu metienu un vienu no trim tālmetieniem, kā arī visus astoņus soda metienus. Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, spēlē labākais +/- rādītājs +16 un efektivitātes koeficients 20.
Viesu rindās vairāk punktu par Šmitu guva Šeins Larkins, kurš bez 21 punkta sakrāja arī piecas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles, un Perijs Doziers, kurš sakrāja 15 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles.
22 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Džastins Olstons, bet 20 punktus guva Kamerons Jangs.
Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" ar četrām uzvarām četrās spēlēs ir turnīra tabulas līdere, Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" ar trim uzvarām ir ceturtā, Kārļa Šiliņa pārstāvētā "Trabzonspor" ar bilanci 2-2 - sestā, bet ar vienu panākumu četros mačos bez traumu ārstējošā Andreja Gražuļa spēlējošā Ankaras "Turk Telekom" ir 11., bet Roberta Blumberga pārstāvētā "Petkim Spor" - 16. 16 komandu turnīrā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".