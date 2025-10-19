Darja Semeņistaja
Citi sporta veidi
Šodien 14:58
Darja Semeņistaja beidzot iekļūs pirmajā simtniekā pēc triumfa Spānijas W-100 turnīrā
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja svētdien Spānijā uzvarēja Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-100 sērijas turnīrā, izcīnot savu trešo nozīmīgāko titulu karjerā.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 101. vietā un turnīrā ir izsēta ar pirmo numuru, finālā ar 7-5, 7-6 (7:4) pārspēja turnīra sesto raketi polieti Lindu Klimovičovu (WTA 168.).
Uzvara turnīrā dod 100 WTA ranga punktus. Nākamnedēļ latviete debitēs WTA ranga labāko simtniekā, tiešsaistes rangā šobrīd ieņemot 91. vietu.
ITF līmenī Semeņistajai šis ir 11. tituls karjerā. "WTA 125" līmenī viņa izcīnījusi divas trofejas.
Dubultspēļu sacensībās Spānijā Semeņistaja nepiedalījās.
Turnīrs norisinājās cietā kortos