Latvijas duets Ēbere/Konstantinova sasniedz astotdaļfinālu pasaules U-21 čempionātā pludmales volejbolā
Latvijas duets Līva Ēbere/Deniela Konstantinova sestdien Meksikā iekļuva pasaules U-21 čempionāta pludmales volejbolā astotdaļfinālā.
Ēbere un Konstantinova, kuras turnīrā ir izsētas ar 15. numuru, pirmajā izslēgšanas spēlē ar 2-1 (15:21, 23:21, 15:5) pieveica Jaunzēlandes duetu Kiana Stīvensone/Tineke Hintone (26.).
Astotdaļfinālā Latvijas pāris sestdien tiksies ar Nīderlandes duetu Flora Hogenhauta/Mila Koninka (11.).
Jau ziņots, ka Ēbere un Konstantinova B grupas mačos ar 2-0 (21:17, 21:13) pārspēja argentīnietes Morenu Abdalu un Viktoriju Navarro (18.) un ar 2-0 (21:11, 22:20) - brazīlietes Marselu Barbozu un Mariju da Silvu (31.), bet ar 0-2 (17:21, 19:21) piekāpās amerikānietēm Zoī Hensonei un Sārai Vudai, kuras ir izsētas ar otro numuru.
Latvijas pāris grupā ieņēma otro vietu un "play-off" turnīru sāka ar pirmo kārtu.
Jau ziņots, ka vīriešu sacensībās Latvijas duets Gustavs Auziņš/Kristiāns Fokerots, kas turnīrā ir izsēts ar trešo numuru, C grupā svinēja trīs uzvaras un uzreiz iekļuva astotdaļfinālā.
Iepriekš ziņots, ka pamatturnīrā neiekļuva Denēva Šauberga/Rēzija Puškundze un Mārcis Bērziņš/Ernests Gūtmanis, nepārvarot attiecīgi kvalifikācijas trešo un otro kārtu. Šauberga/Puškundze turnīru noslēdza dalītā 33. vietā, bet Bērziņš/Gūtmanis ieņēma dalītu 37. vietu.
Pasaules U-21 čempionāts Pueblā noslēgsies svētdien.