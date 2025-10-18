"Grobiņa" un "Super Nova" nespēj gūt vārtus - trešais neizšķirts šosezon
Sestdien Liepājā neizšķirti "Tonybet" futbola virslīgas 33. kārtas mačā spēlēja turnīra tabulas lejasdaļas komandas "Grobiņa" un "Super Nova".
Mačs beidzās ar bezvārtu neizšķirtu
"Grobiņa" pēdējās divās spēlēs bija uzvarējusi konkurentes turnīra tabulas lejasdaļā, ar 1:0 pieveicot "Metta" un "Tukums 2000" komandas.
"Super Nova" pēdējā kārtā pārtrauca četru zaudējumu sēriju, spēlējot 1:1 ar "Jelgavu".
Šosezon visas trīs abu komandu savstarpējās spēles bija beigušās neizšķirti (1:1, 1:1, 0:0).
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē "Jelgava" savā laukumā cīnījās 0:0 ar "Daugavpili".
Svētdien "Tukums 2000" savā laukumā tiksies ar RFS, "Metta" - ar "Riga" komandu, bet pirmdien "Auda" uzņems "Liepāju".
Pēc 32 kārtām "Riga" ir 83 punkti, RFS - 75, bet "Liepājai"- 54 punkti. "Daugavpilij" ir 47 punkti 33 spēlēs, 32 mačos 44 punkti ir "Auda" vienībai, 33 spēlēs 35 punkti - "Jelgavai", bet 32 mačos 31 punkts - "Tukums 2000" komandai. 33 cīņās 30 punkti ir "Grobiņai", 28 punkti - "Super Nova" komandai, bet 24 punktus 32 spēlēs ir sakrājusi "Metta".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.