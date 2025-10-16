Anete Šteinberga samet 15 punktus un palīdz Skio "Famila" gūt pirmo uzvaru FIBA Eirolīgā
Latvijas basketboliste Anete Šteinberga ceturtdien FIBA Eirolīgas pamatturnīra otrajā spēlē guva 15 punktus un palīdzēja Skio "Famila" tikt pie pirmās uzvaras. "Famila" mājās ar 82:65 (28:19, 13:11, 22:19, 19:16) pārspēja Ungārijas komandu "Sopron".
Šteinberga spēlēja 21 minūti un 29 sekundes un realizēja septiņus no deviņiem divu punktu metieniem un vienu no trijiem soda metieniem. Viņa arī izcēlās statistikā ar trīs atlēkušajām bumbām, trīs piezīmēm, divām pārtvertām bumbām un vienu bloķētu metienu, iekrājot +/- rādītāju +11 un efektivitātes koeficientu 16.
Starp laukuma saimniecēm rezultatīvākā ar 16 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām bija Marieme Badiane, kamēr pretinieces no zaudējuma neglāba Zala Friskoveca, kura spēlēja visas 40 minūtes un maču noslēdza ar 23 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām.
Citā mačā Latvijas trenera Mārtiņa Zībarta vadītā Polijas komanda Gdiņas VBW mājās ar 57:72 (12:16, 20:19, 9:20, 16:17) piekāpās Buržas "Tango".
Eirolīgas pamatturnīra pirmajā posmā piedalās 16 komandas, kas sadalītas četrās apakšgrupās. Pēc apļa turnīra ceturtās vietas ieguvējas pārcelsies uz FIBA Eirokausu, bet otrajā posmā atlikušās 12 komandas divās apakšgrupās cīnīsies par vietām ceturtdaļfinālā.
Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Prāgas ZVVZ USK basketbolistes, kuras finālā ar rezultātu 66:53 pārspēja Turcijas vienību "Mersin".