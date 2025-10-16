Leģendārais holandietis Patriks Kluiverts atstāj Indonēzijas izlases galvenā trenera amatu pēc neiekļūšanas Pasaules kausa finālturnīrā
Indonēzijas futbola izlases galvenais treneris nīderlandietis Patriks Kluiverts pēc valstsvienības nekvalificēšanās nākamā gada Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīram to vairs nevadīs. Kā ceturtdien paziņoja Indonēzijas Futbola asociācija (PSSI), puses vienojušās par sadarbības pārtraukšanu.
Indonēzijas cerības uz kvalificēšanos 2026. gada PK izgaisa pagājušajā nedēļā pēc zaudējumiem Āzijas atlases zonas ceturtajā kārtā Irākai (0:1) un Saūda Arābijai (0:3).
49 gadus vecais Kluiverts par Indonēzijas izlases galveno treneri kļuva janvārī, kad vienojās par divu gadu līgumu. Viņa vadībā indonēzieši aizvadīja tikai astoņus mačus, kuros tika izcīnītas trīs uzvaras, reizi spēlēts neizšķirti un piedzīvoti četri zaudējumi.
PSSI pagaidām neziņo, kurš būs nākamais valstsvienības galvenais treneris.
Bijušais uzbrucējs Kluiverts kā asistents trenera karjeru sāka 2008. gadā, strādājot vairākos Nīderlandes un Austrālijas klubos, no 2012. līdz 2014. gadam viņš bija trenera palīgs Nīderlandes izlasē, bet nākamos divus gadus vadīja Kirasao izlasi.
No 2016. līdz 2017. gadam Kluiverts pildīja Parīzes "Saint-Germain" direktora pienākumus, bet no 2018. līdz 2019. gadam bija tautieša Klarensa Zēdorfa asistents Kamerūnas izlasē.
No 2019. līdz 2021. gadam Kluiverts vadīja "Barcelona" jaunatnes akadēmiju, tad īsu brīdi bija Kirasao izlases galvenā trenera pienākumu izpildītājs, bet 2023. gadā bija galvenais treneris Turcijas klubā Adanas "Demirspor".
Kluiverts futbolista karjeru sāka "Ajax" komandā un 18 gadu vecumā kļuva par jaunāko vārtu guvēju UEFA Čempionu līgas finālā, 1995. gadā palīdzot Amsterdamas vienībai triumfēt turnīrā.
"Barcelona" kreklā viņš spēlēja no 1998. līdz 2004. gadam, 308 spēlēs gūstot 145 vārtus un tiekot pie Spānijas čempiontitula. Nīderlandiešu uzbrucējs karjeras laikā pārstāvēja arī "AC Milan", Ņūkāslas "United", "Valencia", Eindhovenas PSV un "Lille" vienības.
Nīderlandes izlasē Kluiverts 79 spēlēs guva 40 vārtus.