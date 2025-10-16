Balinskim 12 minūtes laukumā un viens spēka paņēmiens “Panthers” neveiksmē
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis trešdien pielietoja vienu spēka paņēmienu Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Panthers" viesos ar rezultātu 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) piekāpās Detroitas "Red Wings" komandai, piedzīvojot otro zaudējumu pēc kārtas.
Balinskis spēlēja 12 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu pretinieku metienu, reizi pārtvēra ripu un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Mājinieku rindās, kas svinēja jau trešo uzvaru pēc kārtas, pirmo vārtus spēles 23.minūtē guva Meisons Epltons, bet septiņas minūtes vēlāk Patriks Keins vairākumā dubultoja "Red Wings" pārsvaru. Līdz otrā perioda beigām Breds Maršāns vienus vārtus atguva, tomēr pēc vārtsarga Sergeja Bobrovska nomaiņas pret sesto laukuma spēlētāju, "Panthers" spēlēs pēdējās minūtēs ielaida divas ripas tukšos vārtos. Ar trāpīgiem metieniem atzīmējās vēlreiz Epltons un Maikls Rasmusens.
"Panthers" rindās Sergejs Bobrovskis atvairīja 21 no 23 metieniem, bet pretējos vārtos Kamerons Talbots tika galā ar 20 no 21 metiena.
"Panthers" ar sešiem punktiem piecās spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs jau ceturtdien, kad viesos tiksies ar Ņūdžersijas "Devils" vienību.