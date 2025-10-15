Līgumi beidzot parakstīti - Rasels un Antonelli 2026. gadā turpinās pārstāvēt "Mercedes"
Pirmās formulas (F-1) čempionāta vienību "Mercedes" arī nākamsezon turpinās pārstāvēt piloti Džordžs Rasels un Kimi Antonelli, trešdien paziņoja "Mercedes".
Paziņojumā "Mercedes" neatklāja pilotu jauno līgumu detaļas, norādot tikai, ka abi pārstāvēs "Mercedes" arī nākamsezon.
"Mūsu pilotu sastāva apstiprināšana vienmēr bija tikai jautājums par to, kad, nevis vai. Mēs vēlējāmies nesteigties, pienācīgi risināt sarunas un pārliecināties, ka visas puses ir apmierinātas," paziņojumā norādīja komandas vadītājs Toto Volfs.
Rasels pārstāv "Mercedes" kopš 2022. gada un piecas reizes uzvarējis F-1 sacīkstēs, divas pirmās vietas izcīnot šosezon. Pēc aizvadītiem 18 posmiem viņš F-1 kopvērtējumā ar 237 punktiem atrodas ceturtajā vietā.
Antonelli, kuram šī ir debijas sezona F-1, šosezon vienu reizi kāpis uz goda pjedestāla, izcīnot trešo vietu, kā arī desmit no aizvadītajām 18 sacīkstēm iekļuvis labāko desmitniekā. Viņš ar 88 punktiem kopvērtējumā ierindojas septītajā pozīcijā.
Konstruktora kausā "Mercedes" ar 325 punktiem ieņem otro vietu