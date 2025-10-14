Kamēr Gražulis ārstē savainojumu, viņa "Turk Telekom" Eirokausa spēlē pieveic "Buducnost"
Latvijas basketbolista Andreja Gražuļa pārstāvētā Turcijas komanda Ankaras "Turk Telekom" otrdien savā laukumā svinēja uzvaru ULEB Eirokausa trešās kārtas mačā. Ankaras komanda bez savainotā Gražuļa pieteikumā B grupā ar 79:72 (26:15, 17:27, 16:16, 20:14) uzvarēja Podgoricas "Buducnost" no Melnkalnes.
Mājinieku komandā rezultatīvākais ar 16 punktiem bija 2020./2021. gada seznā "VEF Rīga" sastāvā spēlējušais Kails Olmens, bet Melnkalnes vienībā 21 punktu guva Skailers Meiss.
Abas komandas turnīru ir sākušas ar vienu uzvaru trīs mačos.
Trešdien A grupā Ainara Bagatska vadītā Vroclavas "Slask" mājās tiksies ar Klužas-Napokas U-BT, Riharda Lomaža pārstāvētā Klaipēdas "Neptūnas" izbraukumā tiksies ar Venēcijas "Umana Reyer", bet Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" mājās spēlēs ar Izraēlas vienību Jeruzalemes "Hapoel".
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Aizvadītajā sezonā Mareka Mejera pārstāvētā Klužas-Napokas U-BT ULEB tika līdz Eirokausa ceturtdaļfinālam.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.