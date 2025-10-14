Futbola spēli Velsā uz brīdi pārtrauc žurka, kuru neizdodas noķert
Pirmdien, 13. oktobrī, Kārdifā notika 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēle starp Velsu un Beļģiju, kura otrajā puslaikā uz brīdi tika apstādināta, jo laukumā iekļuva žurka.
Kārdifas "City Stadium", kura ietilpība ir nedaudz virs 33 tūkstošiem līdzjutēju, spēlē starp Beļģiju un Velsu parādījās arī kāds nelūgtais viesis.
Otrā puslaika pirmajā daļā, ap spēles 60. minūti, stadiona zālajā parādījās žurka, kas skraidīja apkārt. Tās dēļ uz brīdi tiesnesim nācās pārtraukt spēli, bet Beļģijas izlases vārtsargam Tibo Kurtuā nesekmējās ar mēģinājumiem žurku noķert savās rokās.
Rat vs Courtouis, Rat wins 😂🐀 #wales #belgium #football #ratgate pic.twitter.com/coVfl2OpXP— Beth Fisher (@BethFisherSport) October 13, 2025
No laukuma tai palīdzēja tikt ārā uz maiņu nākušais Velsas izlases futbolists Brenans Džonsons. Žurka pazuda aiz reklāmas baneriem un spēle varēja atsākties. Tajā gan uzvaru ar 4:2 izcīnīja Beļģija, pēc žurkas izskriešanas iesitot divus vārtus - 76. minūtē 11 metru soda sitienu realizēja Kevins de Breine, bet pašās spēles beigās izcēlās Leandro Trosārs.
Add this to the list of things I didn't expect to see tonight 😮— Match of the Day (@BBCMOTD) October 13, 2025
A rat ran onto the pitch during Wales' match against Belgium 🐀 pic.twitter.com/t8Ex9IZmDj
Beļģijas uzvara ļāvai tai ar 14 punktiem nonākt pirmajā vietā J grupā. Viens punkts mazāk ir Ziemeļmaķedonijai, bet velsieši līdz šim ieguvuši desmit punktus. Novembra logā tai pēdējās divās spēlēs būs jāspēlē pret Luksemburgu un tiešo konkurenti Ziemeļmaķedoniju.
2026. gada Pasaules kausā pirmo reizi piedalīsies 48 izlases. No Eiropas uz turnīru kvalificēsies 16 nācijas - 12 grupu uzvarētājas sasniegs finālturnīru automātiski, bet par atlikušajām četrām vietām "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.