NHL maču atskats: Balinskis pieļauj kļūdu, bet "Devils" bez Merzļikina nespēj gūt uzvaru
"Blue Jackets" mājās ar rezultātu 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) zaudēja Ņūdžersijas "Devils" komandai. Savukārt "Panthers" izbraukumā ar rezultātu 2:5 (0:1, 1:1, 1:3) zaudēja Filadelfijas "Flyers" komandai, kuru pārstāv Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols, kas šajā mačā nespēlēja.
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins pirmdien nespēlēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu. Kolumbusas kluba vārtos Džets Grīvss atvairīja 25 no 27 metieniem, bet reizi viesi ripu raidīja tukšos vārtos.
Ar diviem precīziem metieniem "Devils" rindās atzīmējās Dosons Mersers, bet vienus vārtus guva Timo Maiers. Mājinieku rindās vārti Kirilam Marčenko un Dmitrijam Voronkovam.
Nākamo spēli Merzļikina pārstāvētā vienība aizvadīs ceturtdien, kad savā laukumā uzņems Kolorādo "Avalanche" vienību.
"Blue Jackets" ar diviem punktiem trīs spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē.
Balinska "Panthers" zaudē Ābola "Flyers" komandai
Aizsargs Uvis Jānis Balinskis spēlēja deviņas minūtes un 51 sekundi, kuru laikā pielietoja vienu spēka paņēmienu, vienreiz meta pa pretinieku vārtiem un pieļāva vienu kļūdu, statistikā atzīmējoties ar negatīvu lietderības koeficientu -2.
Pēdējo divu gadu čempionu "Panthers" rindās ar precīziem metieniem izcēlās Sems Benets un Sems Reinhārts, bet "Flyers" sastāvā Šons Kuturjē iekrāja 2+2, kamēr pa vienai ripai vārtos raidīja Bobijs Brinks, Kristians Dvoraks un Taisons Forsters.
Uzvarētāju vārtos Daniels Vladaržs tika galā ar 24 no 26 metieniem, bet "Panthers" sastāvā Daņiils Tarasovs tvēra 17 no 20 ripām, kamēr divas reizes viesi bija precīzi, kad vārtsargs tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju.
Nākamo maču "Panthers" aizvadīs trešdien viesos pret Detroitas "Red Wings", kamēr "Flyers" ceturtdien mājās uzņems Vinipegas "Jets" hokejistus.
"Panthers" ar sešiem punktiem četrās spēlēs ieņem pirmo vietu Austrumu konferencē, bet "Flyers" ar trim punktiem trīs spēlēs ir desmitie.