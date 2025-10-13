Pikfords Rīgā ieradies, lai paildzinātu rekordu un vēlreiz paliktu "sausā"
Anglijas futbola izlases vārtsargs Džordans Pikfords Pasaules kausa mačā ar Latviju cer turpināt savu "sauso" spēļu sēriju, pirmdien preses konferencē teica Pikfords.
Latvijas izlase Angliju Daugavas stadionā uzņems otrdien plkst. 21.45. Pikfords bijis nepārspēts astoņās spēlēs pēc kārtas, kas ir jauns rekords, par vienu maču vairāk nekā savulaik iespēja Gordons Benkss.
"Patīkami labot rekordus, bet svarīgi ir, ka ar komandu uzvaram kopā. Cerams, ka rītdien varēšu turpināt šo sēriju," teica 31 gadu vecais vārtsargs, kurš nesen tika atalgots ar jaunu līgumu Liverpūles "Everton" komandā.
"Esmu ieguldījis smagu darbu, atdodot no sevis laukumā. Jo vairāk spēlēju, jo kļūstu nobriedušāks. Gribu turpināt sevi attīstīt, un tad jau redzēs, kā būs," par to, vai "Everton" būs viņa pēdējais klubs karjerā, teica Pikfords.
Tāpat Pikfords atzina, ka katrs vārtsargs ir citādāks, bet viņam ļoti labi sanākot pielāgoties Anglijas izlases spēles stilam. "Man patīk komunicēt ar komandas biedriem, jo tas mani tur spēlē," teica Pikfords.
Uzvarot otrdienas mačā, Anglijas izlase nodrošinās vietu 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā. "Tas būs lielisks sasniegums. Man tas būs piektais lielais turnīrs. Mums ir bijuši grūti brīži, un spēles bijušas sarežģītas. Svarīgi uzvarēt visas spēles, tajā skaitā arī tās, kas būs novembrī," secināja Pikfords.
Sestdien Latvijas futbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas mačā savā laukumā ar 2:2 cīnījās neizšķirti ar Andoru, savukārt Anglija šajā izlašu pārtraukumā pirms cīņas ar Latviju ceturtdien pārbaudes spēlē ar 3:0 pārspēja Velsu. Kvalifikācijas K grupas līdere ar 15 punktiem piecās cīņās ir Anglija, Albānijai sešos mačos ir 11 punkti, bet Serbijai piecās spēlēs - septiņi punkti. Sešos mačos Latvijas futbolisti ir iekrājuši piecus punktus, bet Andorai ir viens punkts.
Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.