Labdarības spēlē VEF pret Slovākijas čempioni cīnīsies par svarīgu pirmo uzvaru FIBA Čempionu līgā
Šodien plkst. 19:00 "Xiaomi Arena" FIBA Čempionu līgas F grupas ietvaros Latvijas čempione "VEF Rīga" uzņems Slovākijas spēcīgāko klubu Levices "Patrioti", kas šajā turnīrā debitē. Abas komandas sezonu turnīrā sākušas ar neveiksmēm. Spēles tiešraide "Go3 Sport 2" kanālā.
Gan “VEF Rīga”, gan Slovākijas čempione jauno FIBA Čempionu līgas sezonu sāka ar zaudējumiem. Mārtiņa Gulbja trenētā komanda savā laukumā ar 53:69 piekāpās spēcīgajai Atēnu AEK, kamēr “Patrioti” izbraukumā ar 30 punktu starpību atzina Ungārijas “Olajbanyasz” pārākumu. Bez basketbola spēle kalpos arī cēlākiem mērķiem – no katras iegādātās biļetes viens eiro tiks ziedots RMHC Latvija bērnu Mobilajam veselības centram, kas sniedz veselības aprūpi bērniem reģionos.
Gulbja laikā cīņa par otro uzvaru
Mārtiņš Gulbis par “VEF Rīga” galveno treneri strādā otro sezonu. Pirmajā gadā FIBA Čempionu līgā tika izcīnīta tikai viena uzvara sešās spēlēs. To iegūt izdevās pašā pirmajā, kad Dairis Bertāns guva 31 punktu (karjeras rekords), trāpot septiņus no 11 tālmetieniem. Tas ļāva pieveikt Bonnas “Telekom Baskets” (86:72). Ieskaitot iepriekšējo sezonu, VEF Čempionu līgā ir ar sešu zaudējumu sēriju.
Pirms spēles pret Slovākijas čempioni VEF turpināja uzvaru sēriju apvienotajā Latvijas-Igaunijas līgā (tajā joprojām ir neuzvarēta ar bilanci 3-0), pārliecinoši ar 98:72 pieveicot Tallinas “TalTech”. Pirmo spēli sezonā aizvadīja ukrainis Iļja Sidorovs, kurš sezonas ievadā nebija pieejams traumas dēļ. Savā pirmajā spēlē 15:50 minūšu laikā ukrainis izcēlās ar trīs punktiem, trīs piespēlēm, divām bumbām zem groziem un vienu pārķertu bumbu.
Apvienotajā līgā ar vidēji 16 punktiem VEF rezultatīvākais ir ukrainis Rotislavs Novickis. Ar 14,7 punktiem līdz šim izcēlies leģionārs Zahirs Porters, bet iespaidīgs “double-double” ir Arnaldo Toro, kuram 13,3 punkti un 13,7 atlēkušās bumbas. 12,7 punkti Kristapam Ķilpam, bet 12 – Dairim Bertānam un Rihardam Aleksandrovam.
Spēlē pret AEK Čempionu līgas līmenī debitēja uzreiz veseli septiņi VEF basketbolisti. Nevedās uzbrukums, kurā metieni izdarīti ar 34,6% precizitāti, trāpot tikai četrus no 22 tālmetieniem. Tāpat aizmesti garām deviņi no 20 soda metieniem (55% precizitāte). Īpaši neveiksmīga spēle vienam no līderiem un Latvijas izlases kandidātam, Kristapam Ķilpam, kurš savā debijā meta garām visus desmit metienus no spēles un guva divus punktus ar soda metienu palīdzību. Spēles laikā viņa virzienā komentārus izteica VEF kvēlākie līdzjutēji, kas nepatika galvenajam trenerim Mārtiņam Gulbim.
"Tas bija ļoti neprofesionāli. Ja tu pēc pirmās spēles noraksti spēlētāju, kam uzticies, tad, atvainojiet, tas ir zems līmenis. Tas mani personīgi ļoti aizskāra. Ja kāds žurnālists vai līdzjutējs aizskars manu spēlētāju, vienmēr būšu par viņu,” preses konferencē teica Gulbis. Viņš arī komentēja Toma Leimaņa piesaisti, sakot, ka no Latvijas izlases spēlētāja tiekot gaidīts daudz. “Mēs no viņa prasām daudz un tiešām ceru, ka viņš iekļausies kolektīvā.” Leimanis, kurš VEF pastiprināja pirms nedēļas, pret AEK iemeta astoņus punktus, bet uzvarā pret “TalTech” tikai trīs.
Seškārtējie čempioni
Šodien VEF pretī stāsies Slovākijas basketbola klubs Levices “Patrioti”, kas dibināts 1941. gadā. Komandas pastāvēšanas laikā tā sešas reizes kļuvusi par savas valsts čempioni, tostarp pagājušajā sezonā, kā arī divas reizes izcīnījusi Slovākijas kausu.
Ceļā uz šīs sezonas Čempionu līgas grupu turnīru “Patrioti” cīnījās kvalifikācijā. Tajā izdevās pārspēt Larnakas AEK (90:69), Tallinas “Kalev”/”Cramo” (81:69, Igaunijas flagmanis jauno sezonu sācis vāji) un izšķirošajā spēlē papildlaikā ar 100:98 pieveicot Dānijas komandu “Bears”. Ar šo uzvaru “Patrioti” kļuvis par pirmo klubu no Slovākijas, kas kvalificējas Čempionu līgas pamatturnīram.
Komandā par līderiem jāsauc ārzemniekus. Vienībā piesaistīti tādi leģionāri kā Andrē Vesons, Vils Kariuss, Rikijs Makgils, Ātu Kivimaki, Geibs Dorsijs un Novāks Muziks. Vesons iepriekšējo sezonu pavadīja Polijas augstākās līgas vienībā Varšavas “Dziki” (13 punkti un 3,6 bumbas zem groziem), Kariuss pēdējās divas sezonas spēlējis Austrijā (pēdējā vidēji 22 punkti un septiņas bumbas zem groziem), bet Makgils to nospēlēja veselos divos klubos – jau minētajā “Dziki” un Šefīldas “Sharks” Lielbritānijā. Kivimaki Levicē spēlē otro gadu pēc kārtas, Dorsijam šī ir pirmā sezona Eiropā, bet serbs Muziks uz Slovākiju pārcēlies pēc gada Rumānijā.
Bez ārzemniekiem komandas rindās ir arī atsevišķi vietējie basketbolisti. Tās pieteikumā uz Čempionu līgu atrodas arī tādu spēlētāju vārdi kā Patrika Pažička, Aleksa Krajčoviča, Semjuela Solčanska, Borisa Bojanovska un Daniela Čabana. Vismaz pirmajā Čempionu līgas spēlē visi pie lielām lomām netika, maksimums spēlējot tikai desmit minūtes.
Slovākijas basketbola līgā “Patrioti” pagaidām aizvadījuši tikai divas spēles, abās izcīnot panākumus. Ar 81:73 pieveikta Košices “Wolves” un ar 103:90 “Komarno”. Tā kā klubs piedalās Čempionu līgā, pēdējie divi tās vietējās līgas mači ir tikuši pārcelti un nav vēl aizvadīti.
FIBA Čempionu līgas formāts ir nemainīgs. 32 komandas vispirms sadalītas astoņās grupās pa četrām katrā un pēc sešām aizvadītām spēlēm (pret katru pretinieku divas) katras grupas uzvarētāja automātiski iekļūst “top16” kārtā, bet otrās un trešās vietas īpašniece turpina to “play-in” jeb pārspēlēs. “Top16” četrās grupās nosaka ceturtdaļfināla dalībnieces, kas sērijā līdz divām uzvarām cīnās par vietu “Final Four”. Esošā čempione ir Malagas “Unicaja”, kas triumfējusi divas sezonas pēc kārtas. Šīs sezonas “Final Four” notiks Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā.