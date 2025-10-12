Roberts Krūzbergs Pasaules šorttreka tūres posmā izcīna piekto vietu 1000 metros
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs svētdien Kanādā Pasaules šorttreka tūres posmā izcīnīja piekto vietu 1000 metru distancē. Fināla slidojumā, kas sākās ļoti lēni, Krūzbergs pēc starta izvirzījās vadībā un sāka paātrināt tempu. Nākamajos apļos konkurenti latvieti apsteidza, un Kūzbergs cīņā par medaļām finišēja pēdējais no pieciem sportistiem.
Uzvaru izcīnīja itālis Pjetro Sigels, kuram otrajā vietā sekoja Dienvidkorejas šorttrekists Rims Džonguns, bet trešais bija ķīnietis Lu Šaoans.
Pirms tam latvietis savā ceturtdaļfināla slidojumā pirmajos apļos bija ceturtais, taču pēc tam pakāpās uz otro pozīciju, nosargājot to lielāko daļu slidojuma un nodrošinot vietu pusfinālā.
Pusfināla ievadā Krūzbergs cīnījās par trešo vietu un vidū pakāpās jau uz otro vietu, bet turpinājumā Krūzbergs nespēja nosargāt otro pozīciju un finišēja trešais. Viņš kā ātrākais trešās vietas īpašnieks nodrošināja vietu A finālā.
Tikmēr Reinis Bērziņš savā ceturtdaļfināla slidojumā uz pāris apļiem pakāpās uz trešo vietu, bet nespēja to nosargāt un finišēja ceturtais, neiekļūstot nākamajā kārtā.
Pasaules tūres sacensības tiešraidē translē "YouTube" kanālā "Skating ISU".
Sezonas ievadā no latviešiem tūrē startēs Reinis Bērziņš, Roberts Krūzbergs, Linards Reinis Laizāns, Māris Jānis Šternmanis un Anna Jansone.
Pasaules tūrē notiks četri posmi - otrais no tiem norisināsies nākamnedēļ turpat Monreālā, bet pārējie divi notiks novembrī Gdaņskā un Dordrehtā. Posmos šorttrekisti cīnīsies par ceļazīmēm uz nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. 500 un 1000 metros tiks sadalītas 32 kvotas, 1500 metros - 36 kvotas, stafetēs pa astoņām kvotām, bet jauktajā stafetē - 12 kvotas.
Iepriekšējā sezonā Krūzbergs 1000 metros divreiz izcīnīja sudraba medaļas un kopvērtējumā bija trešais, viena otrā vieta viņam bija arī 1500 metros un viena trešā - 500 metros.