Nīderlande Pasaules kausa kvalifikācijā sakauj Somiju, Fēras sensacionāli pieveic Čehiju
Nīderlandes vīriešu futbola izlase svētdien 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā izcīnīja pārliecinošu panākumu. G grupas spēlē Nīderlande savā laukumā ar 4:0 (3:0) pārspēja Somiju. Taču par lielāko pārsteigumu parūpējās Fēru salas, kas L grupā pieveica Čehiju.
Pēc spēlētām nepilnām astoņām minūtēm nīderlandiešus vadībā izvirzīja Donjells Malens, aptuveni deviņas minūtes vēlāk Nīderlandes pārsvaru dubultoja Virgils van Deiks, bet 38.minūtē vēl 11 metru soda sitienu precīzi izpildīja Memfiss Depajs, panākot 3:0 laukuma saimnieku labā.
Tuvojoties pamatlaika izskaņai, 84.minūtē ceturto reizi bumbu viesu vārtos nogādāja Kodijs Gakpo.
Svētdien vēl G grupā Lietuvas futbolisti savā laukumā uzņems Poliju.
Savukārt L grupā Fēru salas mājās ar 2:1 (0:0) guva panākumu pār Čehiju.
67.minūtē 1:0 mājinieku labā panāca Hanuss Sorensens, taču čehiem vajadzēja aptuveni desmit minūtes, lai izlīdzinātu rezultātu, precīzam esot Adamam Karabecam.
Fēru salu vienība uzvaru nesošos vārtus guva 81.minūtē, kad viesu vārtsargu pārspēja Martins Agnarsons, atnesot Fēru salām ceturto panākumu šajā kvalifikācijā.
Svētdien vēl L grupā Horvātija savā laukumā cīnīsies ar Gibraltāru.
Tikmēr C grupā Skotija mājās ar 2:1 (1:0) apspēlēja Baltkrieviju, kas piedzīvoja ceturto neveiksmi. Uzvarētāju labā vārtus guva Če Adamss un Skots Maktominejs, kamēr baltkrievi vienīgos vārtus mačā guva tikai kompensācijas laika izskaņā.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.