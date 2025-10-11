"Gribējām uzvarēt mājās!" Latvijas futbolda izlases pussargs Zelenkovs ar spēli pret Andoru nav apmierināts
Latvijas futbola izlases pussargs Dmitrijs Zelenkovs norāda, ka neizšķirts pret Andoru ir nepatīkams spēles iznākums, jo savā laukumā komanda vēlējās izcīnīt uzvaru.
Latvijas vīriešu futbola izlase sestdien Rīgā 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā spēlēja neizšķirti 2:2 (1:1) ar Andoru. Latvijas valstsvienības labā vārtus guva Zelenkovs un Vladislavs Gutkovskis.
"Par gūtajiem vārtiem ir patīkamas emocijas, jo tie ir mani pirmie vārti nacionālajā izlasē. Rezultāts gan nav patīkams, jo gribējām uzvarēt mājās," secināja Zelenkovs.
"Bija pārāk daudz emociju. Vēlējāmies sākt aktīvi, taču pietrūka agresivitātes," turpināja futbolists, tajā pašā laikā atzīmējot, ka laukuma kvalitāte bijua laba. "Laukums bija slapjš un bumba ātri ripoja, vajadzēja nedaudz pierast."
Tāpat Zelenkovs atzīmēja, ka Andoras futbolisti spēlējuši rupji, lai gan šoreiz nebija daudz epizožu, kurās pretinieki tīši kavētu spēles laiku. "Brīžos, kad bija divcīņas, viņi īsti uz bumbu neskatījās. Vienkārši skrēja cilvēks uz cilvēku," atzina Zelenkovs.
Otrdien latvieši savā laukumā tiksies arī ar Anglijas valstsvienību. "Tas vienmēr ir gods - spēlēt pret tādām zvaigznēm. Mums vajag parādīt labāko, ko varam," teica Zelenkovs. Pirmajās divās kvalifikācijas turnīra spēlēs martā Latvija viesos ar 1:0 pārspēja Andoru un ar 0:3 zaudēja Anglijai, jūnijā savā laukumā spēlēja 1:1 ar Albānijas valstsvienību, bet septembrī ar 0:1 mājās zaudēja Serbijai un izbraukumā Albānijai.