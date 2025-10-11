Latvijas regbija klubs "Baltic XL"/"Livonia" pirmo reizi triumfē Baltijas līgā
Latvijas regbija klubs "Baltic XL"/"Livonia" Šauļos notiekošajā Baltijas "Top" līgā ar 61:20 (21:13) pārspēja Lietuvas vienību Šauļu "Vairas" un pirmo reizi kluba vēsturē kļuva par Baltijas līgas čempioniem.
Miķelis Jurevičs guva 26 punktus, veicot arī divus piezemējumus, Uvis Vasiļenko ar piezemējumiem sakrāja 15 punktus, bet pa piezemējumam veica arī Ruslans Sosnars, Nauris Bērziņš, Elmārs Šefanovskis un Tomass Pažē.
Astotajā minūtē mājiniekus ar soda sitienu vadībā izvirzīja Kestutis Marcišausks. 11. minūtē Ruslans Sosnars ar piezemējumu un Miķelis Jurevičs ar realizācijas sitienu vadībā ar 7:3 izvirzīja Latvijas klubu. 15. minūtē Marcišausks iesita vēl vienu soda sitienu - 6:7. 20. minūtē bumbu vēlreiz piezemēja Jurevičs, pēc tam iesitot arī realizāciju - 14:6. 32. minūtē Eimants Bagarausks veica piezemējumu, realizāciju iesita Marcišausks, Šauļu komandai pietuvojoties līdz 13:14.
Puslaika beigās Nauris Bērziņš pēc ilga Latvijas komandas uzbrukuma veica piezemējumu, bet Jurevičs iesita realizācijas sitienu jau pēc puslaika spēles laika beigām - 21:13.
42. minūtē vēl vienu piezemējumu veica Jurevičs, iesitot arī realizāciju - 28:13. 53. minūtē Uvis Vasiļenko piezemēja bumbu Lietuvas kluba ieskaites laukumā, bet Jurevičs iesita realizāciju - 35:13. 57. minūtē Vasiļenko pēc sologājiena vēlreiz piezemēja bumbu, bet Jurevičs iesita realizāciju - 42:13. 67. minūtē Vasiļevskis vēlreiz piezemēja bumbu, bet Jurevičs iesita realizāciju - 49:13. 72. minūtē Elmārs Šefanovskis piezemēja bumbu, bet Jurevičs šoreiz realizācijas sitienu nerealizēja - 54:13.
76. minūtē Tomass Pažē piezemēja bumbu pēc Tima Juhansona piespēles ar kāju uz priekšu, Jurevičam vēlreiz gūstot divus punktus ar realizācijas sitienu - 61:13. Mača beigās Šauļu regbisti veica piezemējumu, un realizācijas sitienu iesita Armins Blanka, nedaudz samazinot punktu deficītu - 20:61.
Pagājušajā nedēļā pusfinālos Latvijas vienība savā laukumā ar 39:26 (27:12) pārspēja Lietuvas vienību Kauņas "Ažuolas", bet "Vairas" pagarinājumā ar 21:18 (6:3, 12:15) pārspēja citu Lietuvas komandu "Baltrex". Uzvarot visās sešās spēlēs, Latvijas čempione "Baltic XL"/"Livonia" pirmo reizi kļuva par Baltijas "Top" līgas pamatturnīra uzvarētājiem.